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Ядров рассказал о логистике в случае длительного восстановления Крымского моста

Ядров рассказал о логистике в случае длительного восстановления Крымского моста - 19.11.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал о логистике в случае длительного восстановления Крымского моста

Логистика в случае длительного восстановления Крымского моста после ударов БПЛА будет обеспечена, у транспорта есть необходимый задел для этого, заявил министр... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:37+0300

2026-11-19T12:37+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Логистика в случае длительного восстановления Крымского моста после ударов БПЛА будет обеспечена, у транспорта есть необходимый задел для этого, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Позднее в Минтрансе РФ сообщили, что движение поездов по Крымскому мосту временно приостановлено."Безусловно, для нас ключевым фактором сейчас является перевозка пассажиров, обеспечение грузов, и в случае длительной задержки восстановления моста у транспорта есть необходимый задел для того, чтобы обеспечить эту логистику", - сказал Ядров журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".Также Ядров отметил, что сейчас работают два штаба, которые занимаются ситуацией с Крымским мостом. По его словам, в Минтрансе под руководством вице-премьера Андрея Никитина действует отраслевой штаб, который координирует восстановление логистики, а также работает штаб по восстановлению самого моста во главе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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