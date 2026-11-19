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Ядров рассказал, когда будет понятна ситуация с восстановлением Крымского моста

Ядров рассказал, когда будет понятна ситуация с восстановлением Крымского моста - 19.11.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал, когда будет понятна ситуация с восстановлением Крымского моста

Сейчас идет обследование состояния Крымского моста после атак БПЛА, ситуация с его восстановлением будет понятна к 16-17 часам четверга, сообщил министр... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:46+0300

2026-11-19T12:46+0300

2026-11-19T12:46+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сейчас идет обследование состояния Крымского моста после атак БПЛА, ситуация с его восстановлением будет понятна к 16-17 часам четверга, сообщил министр транспорта Дмитрий Ядров. "В настоящее время идет обследование состояния моста. Как уже было сказано, железнодорожное сообщение в настоящее время прекращено. Думаю, что к 16-17 сегодняшнего дня мы поймем ситуацию о восстановлении", - сказал министр журналистам. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб. В четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, крым, сергей аксенов