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Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост
Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост - 19.11.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост
Перевозка пассажиров после атак на Крымский мост осуществляется по автодороге в Новороссии, морскому сообщению через Керченский пролив пока мешают погодные... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:59+0300
2026-11-19T12:59+0300
2026-11-19T12:59+0300
бизнес
россия
крым
сергей аксенов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Перевозка пассажиров после атак на Крымский мост осуществляется по автодороге в Новороссии, морскому сообщению через Керченский пролив пока мешают погодные условия, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
"Сейчас у нас функционирует соответствующая дорога в Новороссии Р280, по морю в настоящее время сообщение не осуществляется из-за того, что отсутствуют необходимые погодные условия", - сказал министр журналистам.
По его словам, со всеми пассажирами проводится работа. "Это порядка двух тысяч человек в Крыму и полутора тысяч в Тамани", - отметил Ядров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб.
В четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16.00.
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бизнес, россия, крым, сергей аксенов
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Сергей Аксенов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Перевозка пассажиров после атак на Крымский мост осуществляется по автодороге в Новороссии, морскому сообщению через Керченский пролив пока мешают погодные условия, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров.
"Сейчас у нас функционирует соответствующая дорога в Новороссии Р280, по морю в настоящее время сообщение не осуществляется из-за того, что отсутствуют необходимые погодные условия", - сказал министр журналистам.
По его словам, со всеми пассажирами проводится работа. "Это порядка двух тысяч человек в Крыму и полутора тысяч в Тамани", - отметил Ядров.
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб.
В четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16.00.