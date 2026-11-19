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Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост

Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост - 19.11.2026, ПРАЙМ

Ядров рассказал о перевозке пассажиров после атак на Крымский мост

Перевозка пассажиров после атак на Крымский мост осуществляется по автодороге в Новороссии, морскому сообщению через Керченский пролив пока мешают погодные... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Перевозка пассажиров после атак на Крымский мост осуществляется по автодороге в Новороссии, морскому сообщению через Керченский пролив пока мешают погодные условия, заявил глава Минтранса России Дмитрий Ядров. "Сейчас у нас функционирует соответствующая дорога в Новороссии Р280, по морю в настоящее время сообщение не осуществляется из-за того, что отсутствуют необходимые погодные условия", - сказал министр журналистам. По его словам, со всеми пассажирами проводится работа. "Это порядка двух тысяч человек в Крыму и полутора тысяч в Тамани", - отметил Ядров. Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено из-за атак БПЛА с 17 ноября, специалисты оценивают нанесенный ущерб. В четверг Минтранс сообщил, что движение поездов по Крымскому мосту приостановлено. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, заявившего, что мост подвергся очередной атаке, движение поездов будет восстановлено ориентировочно с 16.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, крым, сергей аксенов