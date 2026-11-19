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Ядров рассказал о вызовах и угрозах для транспортной отрасли России
Ядров рассказал о вызовах и угрозах для транспортной отрасли России - 19.11.2026, ПРАЙМ
Ядров рассказал о вызовах и угрозах для транспортной отрасли России
Транспортная отрасль России четыре года сталкивается с вызовами и угрозами, у нее есть прочный задел, чтобы обеспечивать перевозки, заявил министр транспорта РФ | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:35+0300
2026-11-19T15:35+0300
2026-11-19T15:35+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России четыре года сталкивается с вызовами и угрозами, у нее есть прочный задел, чтобы обеспечивать перевозки, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
"Можно сказать, что мы четыре года, весь транспорт... мы сталкиваемся с какими-то вызовами и угрозами. И уже за этот период времени можно с уверенностью сказать, что у транспорта есть прочный задел для того, чтобы обеспечивать перевозки, грузы по разным направлениям", - сказал Ядров на площадке форума "Транспорт России".
По его словам, к ситуации, связанной с атаками на Крымский мост, отрасль также будет относиться как к вызову.
"И в этой ситуации, связанной с Крымским мостом, будем опять к этому относиться как к вызову. И для этого, конечно, у нас есть и схемы передвижения, измененные логистические для того, чтобы обеспечить перевозку грузов, пассажиров и не допустить никакой блокады", - отметил Ядров.
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бизнес, россия
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Транспортная отрасль России четыре года сталкивается с вызовами и угрозами, у нее есть прочный задел, чтобы обеспечивать перевозки, заявил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров.
"Можно сказать, что мы четыре года, весь транспорт... мы сталкиваемся с какими-то вызовами и угрозами. И уже за этот период времени можно с уверенностью сказать, что у транспорта есть прочный задел для того, чтобы обеспечивать перевозки, грузы по разным направлениям", - сказал Ядров на площадке форума "Транспорт России".
По его словам, к ситуации, связанной с атаками на Крымский мост, отрасль также будет относиться как к вызову.
"И в этой ситуации, связанной с Крымским мостом, будем опять к этому относиться как к вызову. И для этого, конечно, у нас есть и схемы передвижения, измененные логистические для того, чтобы обеспечить перевозку грузов, пассажиров и не допустить никакой блокады", - отметил Ядров.