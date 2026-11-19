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Участники СВО смогут оформлять льготные билеты без визита в воинские части

Участники СВО смогут оформлять льготные билеты без визита в воинские части - 19.11.2026, ПРАЙМ

Участники СВО смогут оформлять льготные билеты без визита в воинские части

Участники специальной военной операции смогут оформлять билеты на льготных условиях без необходимости посещать воинские части, сообщил министр транспорта РФ... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:03+0300

2026-11-19T19:03+0300

2026-11-19T19:08+0300

бизнес

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Участники специальной военной операции смогут оформлять билеты на льготных условиях без необходимости посещать воинские части, сообщил министр транспорта РФ Дмитрий Ядров на пленарной сессии форума "Транспорт России". Как сообщает Минтранс, в настоящее время цифровая система позволяет автоматически определять право граждан на льготный проезд. Следующим этапом станет упрощение оформления билетов для военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции, в том числе маломобильных граждан. "Вторым этапом, который сейчас реализуется, является возможность нашим ребятам, вернувшимся со специальной военной операции, военнослужащим оперативно, без необходимости ходить в воинские части, оформлять льготные перевозки", - сказал Ядров, слова которого приводятся в сообщении министерства. Цифровой сервис, разрабатываемый СИЦ Минтранса России, уже представили председателю правительства Михаилу Мишустину на площадке форума, отмечается в сообщении.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , михаил мишустин