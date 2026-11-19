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JPMorgan сообщила о кибератаке на третьих сторон, оказывающих услуги компании
JPMorgan сообщила о кибератаке на третьих сторон, оказывающих услуги компании - 19.11.2026, ПРАЙМ
JPMorgan сообщила о кибератаке на третьих сторон, оказывающих услуги компании
Американская финансовая корпорация JPMorgan Chase сообщила, что кибератаке подверглись третьи стороны, оказывающие услуги компании, и данные клиентов могли... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T17:59+0300
2026-11-19T17:59+0300
2026-11-19T17:59+0300
технологии
jpmorgan chase
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Американская финансовая корпорация JPMorgan Chase сообщила, что кибератаке подверглись третьи стороны, оказывающие услуги компании, и данные клиентов могли утечь к хакерам.
"Нам стало известно, что третьи стороны, предоставляющие услуги компании, стали объектом кибератаки", - говорится в заявлении JPMorgan, опубликованном в социальной сети X.
Согласно результатам проведенного корпорацией расследования, злоумышленники получили доступ к некоторым маркетинговым данным, хранившимся у этих поставщиков услуг. В частности, речь может идти об именах некоторых клиентов и адресах их электронной почты.
"Работа наших сервисов не нарушена", - подчеркнули в компании, добавив, что намерены связаться непосредственно с клиентами, которых мог затронуть инцидент.
В JPMorgan также уточнили, что произошедшая кибератака не связана с перебоями в обслуживании некоторых клиентов, зафиксированными ранее на этой неделе.
В понедельник JPMorgan сообщила о техническом сбое, вызванном программной ошибкой во внутренних аппаратных системах банка. Из-за этого обработка некоторых транзакций занимала больше времени, чем обычно. По словам представителя банка, сбой не был связан с кибератакой.
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технологии, jpmorgan chase
Технологии, JPMorgan Chase
ВАШИНГТОН, 19 ноя - ПРАЙМ. Американская финансовая корпорация JPMorgan Chase сообщила, что кибератаке подверглись третьи стороны, оказывающие услуги компании, и данные клиентов могли утечь к хакерам.
"Нам стало известно, что третьи стороны, предоставляющие услуги компании, стали объектом кибератаки", - говорится в заявлении JPMorgan, опубликованном в социальной сети X.
Согласно результатам проведенного корпорацией расследования, злоумышленники получили доступ к некоторым маркетинговым данным, хранившимся у этих поставщиков услуг. В частности, речь может идти об именах некоторых клиентов и адресах их электронной почты.
"Работа наших сервисов не нарушена", - подчеркнули в компании, добавив, что намерены связаться непосредственно с клиентами, которых мог затронуть инцидент.
В JPMorgan также уточнили, что произошедшая кибератака не связана с перебоями в обслуживании некоторых клиентов, зафиксированными ранее на этой неделе.
В понедельник JPMorgan сообщила о техническом сбое, вызванном программной ошибкой во внутренних аппаратных системах банка. Из-за этого обработка некоторых транзакций занимала больше времени, чем обычно. По словам представителя банка, сбой не был связан с кибератакой.