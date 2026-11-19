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Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 19.11.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:21+0300
2026-11-19T19:21+0300
2026-11-19T19:21+0300
рынок
торги
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек и составил 12,21 рубля.
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рынок, торги
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии вырос по отношению к юаню, китайская валюта "закрыла торги" на отметке 12,21 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 10 копеек и составил 12,21 рубля.