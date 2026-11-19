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Демографическая яма добралась до рынка труда

Демографическая яма добралась до рынка труда - 19.11.2026, ПРАЙМ

Демографическая яма добралась до рынка труда

Российский рынок труда входит в новую реальность. Поколение, родившееся в 1990-х, когда рождаемость резко упала, сегодня выходит на рынок — и его заметно... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T05:05+0300

2026-11-19T05:05+0300

2026-11-19T05:05+0300

рынок труда

общество

дефицит кадров

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Российский рынок труда входит в новую реальность. Поколение, родившееся в 1990-х, когда рождаемость резко упала, сегодня выходит на рынок — и его заметно меньше, чем нужно экономике. Компании уже чувствуют это на себе: молодых специалистов приходит меньше, а конкуренция за квалифицированные кадры растет. Простого решения — "нанять больше людей" — больше нет. Приходится выстраивать многоуровневую стратегию.Первый шаг — работать с теми, кто уже в команде. Все активнее развиваются наставничество, переобучение и горизонтальные перемещения. Это позволяет закрывать дефицитные позиции своими силами, сохранять экспертизу внутри компании и снижать риски, связанные с текучестью. Важно и то, что условия труда приходится подстраивать под разные возрастные группы. Опытным специалистам нужны стабильность, понятные задачи и признание профессионализма. Молодежи — гибкость, быстрые результаты и перспективы роста. Поэтому работодатели все чаще предлагают гибридный формат, проектные роли и прозрачные карьерные треки — чтобы удержать обе группы.Второй шаг — расширять границы поиска. Компании все чаще смотрят на специалистов из смежных отраслей, делают ставку на стажировки и партнерство с учебными заведениями, чтобы формировать кадровый резерв заранее. Растет значение HR-бренда: соискатели выбирают работодателя не только по доходу, но и по ценностям, миссии и условиям работы. В ряде отраслей помогают гибкие формы занятости — аутсорсинг, проектный найм и сотрудничество с фрилансерами. Это позволяет закрывать пиковые нагрузки без расширения штата.Третий шаг — повышать производительность труда. Автоматизация рутинных процессов, цифровые инструменты и оптимизация рабочих процедур позволяют выполнять больший объем задач меньшим числом сотрудников. Но здесь есть важный нюанс: технологии должны снимать нагрузку, а не усложнять работу. Иначе эффект будет обратным.Что в итоге. Компании, которые грамотно сочетают эти подходы, не просто компенсируют нехватку персонала. Они формируют устойчивую кадровую модель: снижают зависимость от колебаний рынка, укрепляют лояльность сотрудников и сохраняют темпы развития даже в условиях демографических ограничений. Демографическая яма — это надолго. Но она не приговор для бизнеса, который готов меняться.Автор: Анастасия Горелкина, председатель совета директоров АО ХК"Сибирский деловой союз", член совета директоров КАО "Азот"

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2026

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Анастасия Горелкина https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/11/873398053_0:0:711:711_100x100_80_0_0_accf67ab9ecabc20282f744fff8c2b93.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Анастасия Горелкина https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/09/11/873398053_0:0:711:711_100x100_80_0_0_accf67ab9ecabc20282f744fff8c2b93.jpg

рынок труда, общество , дефицит кадров