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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T04:27+0300
2026-11-19T04:27+0300
2026-11-19T04:27+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Нижнекамска ("Бегишево"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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