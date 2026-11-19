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В аэропортах Казани и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропортах Казани и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 19.11.2026, ПРАЙМ
В аэропортах Казани и Уфы сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Уфы, сообщила Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:59+0300
2026-11-19T08:59+0300
2026-11-19T08:59+0300
бизнес
казань
уфа
росавиация
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ("Бегишево").
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бизнес, казань, уфа, росавиация
Бизнес, КАЗАНЬ, Уфа, Росавиация
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ограничения также сняты в аэропортах Бугульмы и Нижнекамска ("Бегишево").