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В аэропортах Казани и Уфы сняли временные ограничения

В аэропортах Казани и Уфы сняли временные ограничения - 19.11.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Казани и Уфы сняли временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Уфы, сообщила в четверг Росавиация. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

2026-11-19T16:47+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Уфы, сообщила в четверг Росавиация. "Аэропорты Казань, Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Также ограничения сняты в аэропортах Нижнекамска и Чебоксар.

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бизнес, казань, уфа, росавиация