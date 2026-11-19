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Хуситы заявили о новом ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде
Хуситы заявили о новом ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде - 19.11.2026, ПРАЙМ
Хуситы заявили о новом ракетном ударе по финансовому центру в Эр-Рияде
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый ракетный удар по финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T21:58+0300
2026-11-19T21:58+0300
2026-11-19T21:58+0300
йемен
саудовская аравия
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ДОХА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый ракетный удар по финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Ранее служба гражданской обороны королевства сообщило, что несколько этажей одной из башен в финансовом центре в Эр-Рияде подверглись разрушению в результате ракетной атаки из Йемена в четверг. "Вооруженные силы Йемена провели четыре военных операции. Первая была направлена против финансового центра в Эр-Рияде, вторая - против нефтехимической компании "Садаф" (Sadaf) в Эль-Джубайле, третья - против авиабазы Хамис-Мушейт, а четвертая - против международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале.
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йемен, саудовская аравия
ДОХА, 19 ноя - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что нанесло новый ракетный удар по финансовому центру в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Ранее служба гражданской обороны королевства сообщило, что несколько этажей одной из башен в финансовом центре в Эр-Рияде подверглись разрушению в результате ракетной атаки из Йемена в четверг.
"Вооруженные силы Йемена провели четыре военных операции. Первая была направлена против финансового центра в Эр-Рияде, вторая - против нефтехимической компании "Садаф" (Sadaf) в Эль-Джубайле, третья - против авиабазы Хамис-Мушейт, а четвертая - против международного аэропорта имени короля Халеда в Эр-Рияде", - говорится в заявлении вооруженных сил хуситов в их телеграм-канале.