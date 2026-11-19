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Китай обгоняет США в гонке ИИ за счет дешевых моделей, пишет Bloomberg

Китай обгоняет США в гонке ИИ за счет дешевых моделей, пишет Bloomberg - 19.11.2026, ПРАЙМ

Китай обгоняет США в гонке ИИ за счет дешевых моделей, пишет Bloomberg

США по-прежнему считаются опережающими Китай на границах искусственного интеллекта, но это может быть не та гонка, которая имеет наибольшее значение, пишет... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:06+0300

2026-11-19T13:06+0300

2026-11-19T13:06+0300

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сша

вашингтон

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. США по-прежнему считаются опережающими Китай на границах искусственного интеллекта, но это может быть не та гонка, которая имеет наибольшее значение, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Дэниел Ремлер указывает: в последние годы Китай продвигает более дешевые и доступные модели ИИ компаниям и странам по всему развивающемуся миру, представляя себя чемпионом стран, отвергнутых более строгим подходом Запада к ИИ. Результатом становится форма технологического влияния, которая может оказаться не менее важной, чем то, кто построит самую мощную модель.Китайские модели, такие как DeepSeek, не только проще и дешевле в принятии — исследования показывают, что цензура и идеологическая предвзятость могут сохраняться даже при локальном размещении моделей. Еще более тревожно для Вашингтона то, что эти предубеждения могут отражаться на том, как модели работают, включая генерацию кода. Ремлер предупреждает: китайские системы ИИ могут создавать новые уязвимости безопасности по мере их распространения в бизнесе и госучреждениях по всему миру.По словам Ремлера, более важный вопрос для Вашингтона — не теряет ли он из виду глобальный рынок ИИ, сосредоточившись на том, чтобы не допустить передовых чипов в Китай. Он утверждает, что США нужна гораздо более сильная дипломатическая и коммерческая стратегия, прежде чем китайские модели глубоко укоренятся. "Если со временем сменить процесс станет сложнее, Америка может сохранить лучшие технологии, уступив при этом влияние на большую часть мира", — приводит Bloomberg предупреждение эксперта.

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технологии, китай, bloomberg, сша, вашингтон, мировая экономика