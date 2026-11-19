https://1prime.ru/20261119/kitay-875392661.html
Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg
Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg - 19.11.2026, ПРАЙМ
Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg
Распространение технологий искусственного интеллекта в Китае сильнее всего бьет по молодым специалистам и усугубляет и без того слабый рынок труда, пишет... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:50+0300
2026-11-19T18:50+0300
2026-11-19T18:53+0300
мировая экономика
китай
ии
искусственный интеллект
https://img.cdn1prime.ru/img/75848/05/758480505_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0f218f8b50613e1ce06151611504738c.jpg
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Распространение технологий искусственного интеллекта в Китае сильнее всего бьет по молодым специалистам и усугубляет и без того слабый рынок труда, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, рынок труда Китая находится в тяжелом состоянии с тех пор, как пять лет назад начал сжиматься рынок недвижимости — главный драйвер внутреннего роста. "Исследование почти 10 миллионов онлайн-вакансий показало, что найм на должности, подверженные влиянию ИИ, сократился примерно на 10 процентных пунктов сильнее, чем на позиции с меньшей степенью такого воздействия", — уточняет агентство.Это перекликается с ранними академическими исследованиями, указывающими на чистую потерю новых рабочих мест из-за ИИ, которая сильнее всего ударила по начинающим специалистам, отмечает Bloomberg."В ведущих технологических компаниях в этом году прошла волна "тихих увольнений", затронувшая до 30% сотрудников в некоторых отделах", — добавляет агентство.Для этого компании объединяют должности программиста и дизайнера в одну, а в бурно развивающейся индустрии коротких вертикальных сериалов актеров и съемочные группы вытесняет контент, сгенерированный ИИ.По оценке Bloomberg Economics, примерно 70 миллионов китайских работников рискуют оказаться вытесненными ИИ — для сравнения, в США этот показатель составляет около 45 миллионов при гораздо меньшем населении.Исследователь Чэнь Цинь, проанализировавший 116 миллионов вакансий, оценил чистые потери в найме в 5,2% за 2023 – начало 2026 года, причем сильнее всего пострадали позиции с опытом от одного до трех лет. При этом молодежная безработица достигает почти 19%, а рост зарплат замедлился до минимальных значений без учета периода пандемии COVID-19."Это словно видеть надвигающееся издалека цунами. Неизвестно, какой силы будет удар, когда оно дойдет до дома, но уже сам вид вдали пугает до смерти", — приводит Bloomberg слова профессора экономики Сингапурского университета менеджмента Ли Цзя.
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/75848/05/758480505_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_1854f3307b8cd3525b8313cedded72bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, китай, ии, искусственный интеллект
Мировая экономика, КИТАЙ, ИИ, искусственный интеллект
Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg
Bloomberg: внедрение ИИ в Китае бьет по молодым специалистам и вызывает волны увольнений
МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ.
Распространение технологий искусственного интеллекта в Китае сильнее всего бьет по молодым специалистам и усугубляет и без того слабый рынок труда, пишет Bloomberg
.
Как отмечает агентство, рынок труда Китая находится в тяжелом состоянии с тех пор, как пять лет назад начал сжиматься рынок недвижимости — главный драйвер внутреннего роста.
"Исследование почти 10 миллионов онлайн-вакансий показало, что найм на должности, подверженные влиянию ИИ, сократился примерно на 10 процентных пунктов сильнее, чем на позиции с меньшей степенью такого воздействия", — уточняет агентство.
Это перекликается с ранними академическими исследованиями, указывающими на чистую потерю новых рабочих мест из-за ИИ, которая сильнее всего ударила по начинающим специалистам, отмечает Bloomberg.
"В ведущих технологических компаниях в этом году прошла волна "тихих увольнений", затронувшая до 30% сотрудников в некоторых отделах", — добавляет агентство.
Для этого компании объединяют должности программиста и дизайнера в одну, а в бурно развивающейся индустрии коротких вертикальных сериалов актеров и съемочные группы вытесняет контент, сгенерированный ИИ.
По оценке Bloomberg Economics
, примерно 70 миллионов китайских работников рискуют оказаться вытесненными ИИ — для сравнения, в США этот показатель составляет около 45 миллионов при гораздо меньшем населении.
Исследователь Чэнь Цинь, проанализировавший 116 миллионов вакансий, оценил чистые потери в найме в 5,2% за 2023 – начало 2026 года, причем сильнее всего пострадали позиции с опытом от одного до трех лет. При этом молодежная безработица достигает почти 19%, а рост зарплат замедлился до минимальных значений без учета периода пандемии COVID-19.
"Это словно видеть надвигающееся издалека цунами. Неизвестно, какой силы будет удар, когда оно дойдет до дома, но уже сам вид вдали пугает до смерти", — приводит Bloomberg слова профессора экономики Сингапурского университета менеджмента Ли Цзя.