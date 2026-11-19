https://1prime.ru/20261119/kitay-875392661.html

Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg

Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg - 19.11.2026, ПРАЙМ

Волны увольнений: Китай столкнулся с последствиями бума ИИ, пишет Bloomberg

Распространение технологий искусственного интеллекта в Китае сильнее всего бьет по молодым специалистам и усугубляет и без того слабый рынок труда, пишет... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:50+0300

2026-11-19T18:50+0300

2026-11-19T18:53+0300

мировая экономика

китай

ии

искусственный интеллект

https://img.cdn1prime.ru/img/75848/05/758480505_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0f218f8b50613e1ce06151611504738c.jpg

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Распространение технологий искусственного интеллекта в Китае сильнее всего бьет по молодым специалистам и усугубляет и без того слабый рынок труда, пишет Bloomberg.Как отмечает агентство, рынок труда Китая находится в тяжелом состоянии с тех пор, как пять лет назад начал сжиматься рынок недвижимости — главный драйвер внутреннего роста. "Исследование почти 10 миллионов онлайн-вакансий показало, что найм на должности, подверженные влиянию ИИ, сократился примерно на 10 процентных пунктов сильнее, чем на позиции с меньшей степенью такого воздействия", — уточняет агентство.Это перекликается с ранними академическими исследованиями, указывающими на чистую потерю новых рабочих мест из-за ИИ, которая сильнее всего ударила по начинающим специалистам, отмечает Bloomberg."В ведущих технологических компаниях в этом году прошла волна "тихих увольнений", затронувшая до 30% сотрудников в некоторых отделах", — добавляет агентство.Для этого компании объединяют должности программиста и дизайнера в одну, а в бурно развивающейся индустрии коротких вертикальных сериалов актеров и съемочные группы вытесняет контент, сгенерированный ИИ.По оценке Bloomberg Economics, примерно 70 миллионов китайских работников рискуют оказаться вытесненными ИИ — для сравнения, в США этот показатель составляет около 45 миллионов при гораздо меньшем населении.Исследователь Чэнь Цинь, проанализировавший 116 миллионов вакансий, оценил чистые потери в найме в 5,2% за 2023 – начало 2026 года, причем сильнее всего пострадали позиции с опытом от одного до трех лет. При этом молодежная безработица достигает почти 19%, а рост зарплат замедлился до минимальных значений без учета периода пандемии COVID-19."Это словно видеть надвигающееся издалека цунами. Неизвестно, какой силы будет удар, когда оно дойдет до дома, но уже сам вид вдали пугает до смерти", — приводит Bloomberg слова профессора экономики Сингапурского университета менеджмента Ли Цзя.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, китай, ии, искусственный интеллект