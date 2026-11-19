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Клиенты ВТБ за 1,5 месяца продали банку инвестмонеты на 1 млрд рублей

Клиенты ВТБ за 1,5 месяца продали банку инвестмонеты на 1 млрд рублей - 19.11.2026, ПРАЙМ

Клиенты ВТБ за 1,5 месяца продали банку инвестмонеты на 1 млрд рублей

Клиенты ВТБ за 1,5 месяца продали банку инвестиционные золотые монеты на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:17+0300

2026-11-19T10:17+0300

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МОСКВА, 18 ноя - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ за 1,5 месяца продали банку инвестиционные золотые монеты на 1 миллиард рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. "За полтора месяца работы обратного выкупа инвестиционных золотых монет клиенты ВТБ продали банку монеты на 1 млрд рублей", - говорится в сообщении. ВТБ запустил выкуп инвестиционных золотых монет по всей России в конце сентября. Клиенты могут сдать такие монеты, как "Золотой Червонец" и "Георгий Победоносец" разных весов. Отмечается, что самой популярной монетой для продажи стал "Георгий Победоносец" весом 7,78 грамма. Наиболее активными продавцами оказались жители Москвы. Далее следуют клиенты из Санкт-Петербурга, Краснодара, Барнаула и Новосибирска. "Золото считается защитным активом, и клиенты часто приобретают его с долгосрочной целью. Услуга обратного выкупа делает инвестмонеты более ликвидным инструментом: теперь продать их так же просто, как и купить. Высокий спрос в первые месяцы показывает, что клиенты расценивают услугу как важный элемент инвестиционной инфраструктуры", - прокомментировал руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов ВТБ Павел Тулубьев. При выкупе монет ВТБ предъявляет следующие требования: отличное состояние и отсутствие видимых дефектов. Для продажи нужно обратиться в отделение банка с паспортом. Услуга доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле, Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Краснодаре, Севастополе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове‑на‑Дону и Тюмени.

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финансы, банки, рынок, москва, санкт-петербург, краснодар, георгий победоносец, втб