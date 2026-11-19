https://1prime.ru/20261119/kofe-875395155.html

Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно

Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно - 19.11.2026, ПРАЙМ

Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно

Медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам, поскольку слюна не успевает нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали,... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T19:54+0300

2026-11-19T19:54+0300

2026-11-19T19:54+0300

здоровье

общество

кофе

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875395155.jpg?1795107243

МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам, поскольку слюна не успевает нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали, предупредила стоматолог-терапевт Наталья Анисимова. "Одна чашка, выпитая за 10-20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, который человек растягивает на несколько часов. При постоянном употреблении кофе небольшими глотками слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали", - сказала Анисимова "Ленте.ру". По словам врача, опасность для зубов увеличивается, если человек пьет кофе с сахаром, медом, сиропами, карамелью или сладкими сливками. Сахар провоцирует деминерализацию эмали, а каждый новый глоток такого напитка усиливает ее, объяснила Анисимова.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

здоровье, общество , кофе