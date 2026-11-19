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Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно
Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно - 19.11.2026, ПРАЙМ
Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно
Медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам, поскольку слюна не успевает нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали,... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T19:54+0300
2026-11-19T19:54+0300
2026-11-19T19:54+0300
здоровье
общество
кофе
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам, поскольку слюна не успевает нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали, предупредила стоматолог-терапевт Наталья Анисимова. "Одна чашка, выпитая за 10-20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, который человек растягивает на несколько часов. При постоянном употреблении кофе небольшими глотками слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали", - сказала Анисимова "Ленте.ру". По словам врача, опасность для зубов увеличивается, если человек пьет кофе с сахаром, медом, сиропами, карамелью или сладкими сливками. Сахар провоцирует деминерализацию эмали, а каждый новый глоток такого напитка усиливает ее, объяснила Анисимова.
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здоровье, общество , кофе
Здоровье, Общество , кофе
Врач предупредил об опасности привычки пить кофе медленно
Стоматолог-терапевт Анисимова: медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Медленное питье кофе в течение дня может навредить зубам, поскольку слюна не успевает нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали, предупредила стоматолог-терапевт Наталья Анисимова.
"Одна чашка, выпитая за 10-20 минут, обычно менее вредна, чем тот же объем напитка, который человек растягивает на несколько часов. При постоянном употреблении кофе небольшими глотками слюна не успевает полностью нейтрализовать кислоты и восстановить минеральный баланс эмали", - сказала Анисимова "Ленте.ру".
По словам врача, опасность для зубов увеличивается, если человек пьет кофе с сахаром, медом, сиропами, карамелью или сладкими сливками. Сахар провоцирует деминерализацию эмали, а каждый новый глоток такого напитка усиливает ее, объяснила Анисимова.