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Комитет ГД одобрил продление антисанкционных полномочий правительства

Комитет ГД одобрил продление антисанкционных полномочий правительства - 19.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД одобрил продление антисанкционных полномочий правительства

Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении на 2027 год отдельных антисанкционных полномочий | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:38+0300

2026-11-19T10:38+0300

2026-11-19T10:38+0300

россия

максим топилин

госдума

дума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по экономической политике рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о продлении на 2027 год отдельных антисанкционных полномочий правительства России. На рассмотрение Думы его планируется вынести 24 ноября. "Законопроект направлен на обеспечение стабильности и защиты интересов Российской Федерации в условиях сохраняющихся внешних вызовов", - заявил журналистам председатель комитета Максим Топилин. Предлагаемые в нем изменения позволят оперативно принимать меры, направленные на снижение административной и финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты, ослабить действие санкционных ограничений, считает он. Документ внесен правительством РФ. Он продлевает ряд полномочий кабмина, направленных на снижение негативных последствий недружественных действий иностранных государств и международных организаций. Так, на следующий год продлевается право правительства на установление особенностей регулирования в области контрольной и разрешительной деятельности; оценки соответствия продукции; защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Также это касается вступления в силу актов, которые содержат обязательные требования и применяются для снижения последствий санкций; применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на строительство крупнотоннажных судов, заключенным до 1 января 2022 года. Кроме того, по аналогии с текущим годом на 2027 год приостанавливается требование об одновременной уплате налогов и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды при оплате труда с использованием отдельного счета по государственному оборонному заказу.

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россия, максим топилин, госдума, дума