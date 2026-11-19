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Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО

Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО - 19.11.2026, ПРАЙМ

Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о списании долгов в пределах 10 миллионов рублей для участников... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:15+0300

2026-11-19T11:15+0300

2026-11-19T11:15+0300

россия

финансы

бизнес

госдума

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о списании долгов в пределах 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции (СВО), находящихся в процессе банкротства. Документ внесен правительством РФ. Он определяет особенности банкротства граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 24 ноября. Он освобождает участников СВО от исполнения требований кредиторов по кредитным договорам и обязательным платежам, если совокупный размер этих требований не превышает 10 миллионов рублей. Списание долгов касается лишь тех участников СВО, в отношении которых до 1 ноября 2026 года было возбуждено дело о банкротстве или началась процедура внесудебного банкротства. При этом под списание не подпадают требования по выплате алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, выплате зарплаты и выходного пособия, возмещению морального вреда или вреда, причиненного преступлением. Участник СВО будет вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о применении таких особенностей на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. В случае удовлетворения ходатайства из конкурсной массы исключается имущество гражданина общей стоимостью не более 10 миллионов рублей. При определении этой стоимости не учитывается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством. Имущество, не исключенное из конкурсной массы, будет реализовываться, а вырученные за него средства направляться на погашение требований кредиторов. Однако со дня поступления ходатайства до вынесения судом решения по нему реализация имущества участника СВО и расчеты с кредиторами приостанавливаются.

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россия, финансы, бизнес, госдума