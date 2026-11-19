https://1prime.ru/20261119/komitet-875365536.html
Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО
Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО - 19.11.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал проект о списании долгов для участников СВО
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о списании долгов в пределах 10 миллионов рублей для участников... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:15+0300
2026-11-19T11:15+0300
2026-11-19T11:15+0300
россия
финансы
бизнес
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875365536.jpg?1795076132
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о списании долгов в пределах 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции (СВО), находящихся в процессе банкротства.
Документ внесен правительством РФ. Он определяет особенности банкротства граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 24 ноября.
Он освобождает участников СВО от исполнения требований кредиторов по кредитным договорам и обязательным платежам, если совокупный размер этих требований не превышает 10 миллионов рублей. Списание долгов касается лишь тех участников СВО, в отношении которых до 1 ноября 2026 года было возбуждено дело о банкротстве или началась процедура внесудебного банкротства.
При этом под списание не подпадают требования по выплате алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, выплате зарплаты и выходного пособия, возмещению морального вреда или вреда, причиненного преступлением.
Участник СВО будет вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о применении таких особенностей на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. В случае удовлетворения ходатайства из конкурсной массы исключается имущество гражданина общей стоимостью не более 10 миллионов рублей. При определении этой стоимости не учитывается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Имущество, не исключенное из конкурсной массы, будет реализовываться, а вырученные за него средства направляться на погашение требований кредиторов. Однако со дня поступления ходатайства до вынесения судом решения по нему реализация имущества участника СВО и расчеты с кредиторами приостанавливаются.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, бизнес, госдума
РОССИЯ, Финансы, Бизнес, Госдума
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о списании долгов в пределах 10 миллионов рублей для участников специальной военной операции (СВО), находящихся в процессе банкротства.
Документ внесен правительством РФ. Он определяет особенности банкротства граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач СВО. На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 24 ноября.
Он освобождает участников СВО от исполнения требований кредиторов по кредитным договорам и обязательным платежам, если совокупный размер этих требований не превышает 10 миллионов рублей. Списание долгов касается лишь тех участников СВО, в отношении которых до 1 ноября 2026 года было возбуждено дело о банкротстве или началась процедура внесудебного банкротства.
При этом под списание не подпадают требования по выплате алиментов, возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью, выплате зарплаты и выходного пособия, возмещению морального вреда или вреда, причиненного преступлением.
Участник СВО будет вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о применении таких особенностей на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве. В случае удовлетворения ходатайства из конкурсной массы исключается имущество гражданина общей стоимостью не более 10 миллионов рублей. При определении этой стоимости не учитывается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
Имущество, не исключенное из конкурсной массы, будет реализовываться, а вырученные за него средства направляться на погашение требований кредиторов. Однако со дня поступления ходатайства до вынесения судом решения по нему реализация имущества участника СВО и расчеты с кредиторами приостанавливаются.