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Компании Северной Америки заказали на четверть больше промышленных роботов

Компании Северной Америки заказали на четверть больше промышленных роботов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Компании Северной Америки заказали на четверть больше промышленных роботов

Компании Северной Америки, в основном в США, в прошлом квартале заказали на четверть больше промышленных роботов, чем годом ранее, компенсируя рост... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:09+0300

2026-11-19T11:09+0300

2026-11-19T11:09+0300

бизнес

промышленность

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китай

дональд трамп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Компании Северной Америки, в основном в США, в прошлом квартале заказали на четверть больше промышленных роботов, чем годом ранее, компенсируя рост производственных затрат, связанный с нехваткой рабочей силы, сообщает газета Financial Times со ссылкой на данные Ассоциации развития автоматизации (A3). "Американские компании спешат внедрить больше промышленных роботов на заводах и складах, поскольку растущие затраты и усугубляющаяся нехватка рабочей силы угрожают задушить зарождающийся бум в американском производстве... Североамериканские компании заказали почти 11 тысяч роботов в третьем квартале 2026 года, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - пишет газета. По данным ассоциации, которые приводит издание, заказы на "коллаборативных" роботов, способных работать совместно с людьми, увеличились на 56%. При этом на предприятия за пределами автомобильной промышленности, включая транспорт, сельское хозяйство, электронику и биотехнологические отрасли, теперь приходится более половины заказов, хотя ранее основными покупателями роботов были производители автомобилей. Глава производителя человекоподобных роботов Agility Пегги Джонсон (Peggy Johnson) заявила, что американские предприятия сталкиваются с серьезным дефицитом кадров: пожилые сотрудники, выполняющие повторяющуюся физическую работу, выходят на пенсию, а молодежь не стремится занимать их места. С другой стороны, возвращение производств в США дополнительно увеличивает спрос на работников, пишет Financial Times. При этом США необходимо удвоить или утроить масштабы роботизации в течение пяти-восьми лет, иначе страна рискует потерять значительную часть оставшегося промышленного производства в пользу Китая, приводит газета мнение основателя аналитического центра Information Technology and Innovation Foundation Роберта Аткинсона (Robert Atkinson). Дополнительной проблемой остается зависимость США от импортных роботов, уточняет газета. Как заявлял в октябре американский президент Дональд Трамп, робототехника, промышленное оборудование и компоненты импортируются в США в таких объемах и при таких обстоятельствах, которые "создают угрозу" Штатам.

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бизнес, промышленность, сша, китай, дональд трамп, financial times