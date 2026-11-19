https://1prime.ru/20261119/kredit-875387635.html

"Дайте отсрочку": почему банки отказывают заемщикам в кредитных каникулах

"Дайте отсрочку": почему банки отказывают заемщикам в кредитных каникулах - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Дайте отсрочку": почему банки отказывают заемщикам в кредитных каникулах

В Центробанк все чаще поступают жалобы на нарушения при предоставлении кредитных каникул. Как сообщают "Известия", за девять месяцев 2026 года число таких... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:42+0300

2026-11-19T16:42+0300

2026-11-19T16:42+0300

финансы

банки

евгения лазарева

центральные банки

риком-траст

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/img/84075/98/840759848_0:42:3565:2048_1920x0_80_0_0_14c93b065818035226d4292b0e083d7b.jpg

В Центробанк все чаще поступают жалобы на нарушения при предоставлении кредитных каникул. Как сообщают "Известия", за девять месяцев 2026 года число таких обращений выросло более чем в полтора раза — примерно до 4,4 тысячи. Заемщики сообщают о необоснованных отказах, затягивании рассмотрения заявлений и неправильных начислениях в период отсрочки.Спрос на каникулы растет: только во втором квартале за льготным периодом обратились более 300 тысяч клиентов кредитных организаций. Это рекорд с момента запуска механизма 1 января 2024 года.Кредитные каникулы позволяют временно приостановить платежи по кредиту на срок до шести месяцев. В этот период не начисляются штрафы и пени, однако проценты продолжают накапливаться: срок кредита увеличивается, а переплата растет.Отсрочка по потребительским кредитам положена тем, чей среднемесячный доход за два месяца до обращения снизился более чем на 30 процентов по сравнению со средним показателем за предыдущие 12 месяцев. Еще одно основание — чрезвычайная ситуация, из-за которой человек утратил имущество или столкнулся с нарушением условий жизни. При этом он должен жить в официально установленной зоне чрезвычайной ситуации.Банк может отказать, если заемщик не соответствует критериям, уже получал каникулы по тому же основанию и кредиту, проходит процедуру банкротства либо по долгу вступило в силу решение суда о взыскании.Участники специальной военной операции также вправе получить отсрочку, но по отдельному закону. Если льготный период уже оформлен по этому основанию, получить вторые каникулы по другому закону нельзя.Руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева отметила, что при соответствии заемщика требованиям и наличии документов банк не вправе отказать по собственному усмотрению. По ее словам, кредиторы иногда сокращают срок каникул, требуют лишние справки или вместо законной отсрочки предлагают собственную реструктуризацию, условия которой могут привести к большей переплате.В Центральном банке сообщили, что отказ не всегда означает нарушение закона: нередко заемщики не подходят по критериям или не предоставляют необходимые документы.Какие нарушения встречаютсяПо закону банк должен рассмотреть заявление о каникулах в течение пяти рабочих дней. Однако некоторые кредиторы затягивают ответ, не регистрируют обращения или запрашивают документы, которых нет в установленном перечне.Начальник аналитического отдела "Риком-Траст" Олег Абелев отметил, что банки иногда отказывают из-за уже возникшей просрочки, хотя такая практика неправомерна. Споры также возникают из-за неверного расчета доходов: кредитор может отказать даже при подтвержденном падении заработка более чем на 30 процентов.Эксперт по финансам и кредитам "Космовизаком" Григорий Давыдов добавил, что банки иногда неверно определяют дату начала или продолжительность каникул. Если отсрочка начинается позже, часть платежей может не попасть под льготный период. Это создает риск просрочки, дополнительных начислений и ухудшения кредитной истории.Еще одна проблема — начисление штрафов во время уже действующих каникул. По словам Лазаревой, такие нарушения особенно часто встречаются у микрофинансовых организаций. После проверок Банка России они устранялись.При этом проценты по кредиту в период отсрочки начисляются на законных основаниях. Важно отличать их от штрафов за просрочку, которые во время каникул запрещены. При сомнениях в расчетах эксперт советует запросить у кредитора расшифровку начислений и новый график платежей.Как получить отсрочкуСначала нужно проверить право на каникулы: сравнить средний доход за два месяца перед обращением со среднемесячным заработком за предыдущий год. Если доход упал более чем на 30 процентов, это может стать основанием для отсрочки.Подтвердить снижение дохода можно справкой о доходах и удержанном налоге. Самозанятым потребуется справка из приложения "Мой налог", индивидуальным предпринимателям — предусмотренные законом документы об учете доходов.Если основание — чрезвычайная ситуация, нужно обратиться в местную администрацию за документами, подтверждающими проживание в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий жизни и утрату имущества. Требование кредитору следует направить в течение 60 дней после установления этих обстоятельств.Сумма долга не должна превышать лимиты: 1,6 миллиона рублей для автокредитов, 450 тысяч рублей для других потребительских займов и 150 тысяч рублей для кредитных карт.Заявление лучше подавать с подтверждением обращения — через личный кабинет банка, заказным письмом или в офисе с отметкой о приеме документов. Если кредитор требует дополнительные справки, стоит проверить, предусмотрены ли они законом "О потребительском кредите". Банк не вправе расширять установленный перечень документов.При отказе нужно запросить письменное объяснение с конкретной причиной и ссылкой на норму закона. Если банк ссылается на внутренние правила или требует лишние документы, можно направить претензию, а затем обратиться в интернет-приемную Центрального банка. К жалобе стоит приложить заявление, ответ кредитора, подтверждения доходов и доказательства даты обращения.По мнению Олега Абелева, обращение в Банк России — один из наиболее действенных способов добиться проверки. Кредитные организации нередко пересматривают решения после жалобы регулятору.Финансовый уполномоченный рассматривает имущественные споры заемщиков с кредиторами, как правило, на сумму до 500 тысяч рублей. Через него можно потребовать возврата неправомерно уплаченных процентов или штрафов, но обязать банк предоставить каникулы он не вправе. Если кредитор продолжает отказывать в законной отсрочке, может потребоваться обращение в суд.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, евгения лазарева, центральные банки, риком-траст, банк россии