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Россиянам рассказали, как рассчитать долговую нагрузку перед оформлением кредита

Россиянам рассказали, как рассчитать долговую нагрузку перед оформлением кредита - 19.11.2026, ПРАЙМ

Россиянам рассказали, как рассчитать долговую нагрузку перед оформлением кредита

Хорошая кредитная история не гарантирует одобрения займа: банки оценивают не только аккуратность обслуживания текущего долга, но и способность заемщика... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T02:02+0300

2026-11-19T02:02+0300

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МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Хорошая кредитная история не гарантирует одобрения займа: банки оценивают не только аккуратность обслуживания текущего долга, но и способность заемщика справиться с новыми платежами. О том, как самостоятельно рассчитать показатель долговой нагрузки (ПДН), какие обязательства на него влияют и как его снизить, агентству "Прайм" рассказала руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса "Банки.ру" Инна Солдатенкова.ПДН отражает, какую долю ежемесячного дохода заемщик тратит на погашение кредитов и займов. Для расчета банк берет из кредитной истории платежи по действующим обязательствам, добавляет платеж по новому кредиту и делит сумму на среднемесячный доход."Например, при зарплате 100 тысяч рублей и текущих выплатах 20 тысяч новый заем с платежом 25 тысяч даст ПДН 45%. Если действующие платежи достигают 30 тысяч, нагрузка после оформления такого же кредита вырастет до 55%", - говорит Солдатенкова.По ее словам, ПДН выше 50% указывает на повышенный риск для кредитора. Банк России ограничивает долю кредитов, которые финансовые организации могут выдавать заемщикам с высокой долговой нагрузкой, поэтому даже добросовестный заемщик может получить отказ или одобрение на меньшую сумму. Превышение порога не означает автоматического отказа — банки учитывают стабильность дохода и условия продукта, но обязаны письменно предупредить заемщика о рисках.Для личного бюджета комфортным ориентиром считается нагрузка в пределах 30% дохода, хотя универсальной безопасной доли нет.При расчете ПДН учитываются платежи по потребительским и автокредитам, ипотеке, микрозаймам и кредитным картам. Даже неиспользуемый лимит кредитной карты влияет на показатель: банк рассчитывает потенциальный ежемесячный платеж по ней, и карта учитывается, пока договор не расторгнут. Рассрочки, оформленные как кредит или заем, также увеличивают нагрузку, а сведения о крупных покупках в сервисах оплаты частями теперь попадают в кредитную историю.Эксперт отмечает: важную роль играет подтверждение дохода. Банки учитывают сведения, которые могут проверить: справки о доходах, налоговые документы или выписку из Социального фонда. Выписками по счетам сейчас можно подтвердить только отдельные виды поступлений — зарплату, пенсию, социальные выплаты и доход от аренды. Если доход не подтвержден документами, банк учтет его не выше среднедушевого дохода в регионе по данным Росстата, а с июля 2026 года — еще и с понижением на 10%. В результате ПДН окажется выше, чем при самостоятельном расчете.Чтобы снизить нагрузку перед оформлением кредита, стоит запросить кредитную историю и проверить, какие обязательства в ней числятся. Затем по возможности погасить небольшие кредиты или займы, чтобы сократить ежемесячные платежи, а также закрыть ненужные кредитные карты или уменьшить неиспользуемые лимиты.Если кредитов несколько, можно рассмотреть рефинансирование: объединение задолженностей в один кредит иногда снижает ежемесячный платеж, но важно сравнить общую переплату — при уменьшении платежа за счет увеличения срока итоговые расходы могут вырасти.Если нагрузка остается высокой, стоит пересмотреть параметры нового займа: запросить меньшую сумму или увеличить срок погашения, учитывая возможный рост переплаты. Перед подачей заявки полезно сравнить условия разных банков, в том числе с помощью финансовых маркетплейсов, но не стоит рассылать заявки сразу во множество организаций — частые обращения могут насторожить кредиторов."Главное — оценивать не только шансы на одобрение, но и собственные финансовые возможности: даже если банк готов выдать кредит, платеж по нему не обязательно будет комфортным для бюджета, поэтому важно заранее предусмотреть запас средств на непредвиденные расходы", - подытоживает Инна Солдатенкова.

https://1prime.ru/20261112/bank-875171302.html

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эксклюзив, финансы, банки, пдн, кредиты