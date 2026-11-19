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В Кремле оценили сохранение открытости торговых коридоров стран АТЭС
В Кремле оценили сохранение открытости торговых коридоров стран АТЭС - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Кремле оценили сохранение открытости торговых коридоров стран АТЭС
Сохранение открытости торговых коридоров, в том числе для поставок энергоресурсов, отвечает взаимным интересам стран АТЭС, следует из текста декларации лидеров... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:53+0300
2026-11-19T12:53+0300
2026-11-19T12:53+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сохранение открытости торговых коридоров, в том числе для поставок энергоресурсов, отвечает взаимным интересам стран АТЭС, следует из текста декларации лидеров экономик АТЭС 2026 года, опубликованной на сайте Кремля.
"Мы признаем, что обеспечение сохранения взаимосвязанности нашего региона и открытости торговых коридоров в целях содействия торговым потокам, включая поставки энергоресурсов и других товаров первой необходимости, отвечает нашим взаимным интересам", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент России Владимир Путин.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Сохранение открытости торговых коридоров, в том числе для поставок энергоресурсов, отвечает взаимным интересам стран АТЭС, следует из текста декларации лидеров экономик АТЭС 2026 года, опубликованной на сайте Кремля.
"Мы признаем, что обеспечение сохранения взаимосвязанности нашего региона и открытости торговых коридоров в целях содействия торговым потокам, включая поставки энергоресурсов и других товаров первой необходимости, отвечает нашим взаимным интересам", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отмечал президент России Владимир Путин.