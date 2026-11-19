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Суд отложил на 21 января дело о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

Суд отложил на 21 января дело о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Суд отложил на 21 января дело о банкротстве сети кофеен "Пан Круассан"

Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января проверку обоснованности заявления Сбербанка, который просит признать банкротом компанию "Пан Круассан", владеющую... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T16:07+0300

2026-11-19T16:07+0300

2026-11-19T16:07+0300

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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отложил на 21 января проверку обоснованности заявления Сбербанка, который просит признать банкротом компанию "Пан Круассан", владеющую одноименной сетью кофеен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Представитель должника заявил в суде, что компания планирует урегулировать разногласия с банком, чтобы избежать введения процедуры банкротства. По его словам, за последнее время "Пан Круассан" погасил около 1,9 миллиона рублей долга. Суд обязал должника к следующему заседанию представить отзыв на заявление Сбербанка. На момент подачи заявления в сентябре сумма неисполненных обязательств сети кофеен перед банком была около 17 миллионов рублей, указано в карточке дела. В октябре суд отказал Сбербанку в принятии обеспечительных мер в виде ареста расчетных счетов аффилированного с должником ООО "Сордис Групп", нового владельца товарного знака "Пан Круассан". Банк в своем заявлении указывал на наличие признаков перевода бизнеса должника на аффилированных лиц, "вывод денежных потоков от ведения коммерческой деятельности и умышленное сокрытие доходов". Сеть "Пан Круассан" насчитывает более 20 заведений в разных районах Москвы, сообщает ее сайт. По данным сервиса "БИР-Аналитик", выручка компании в 2023 году составила 226 миллионов рублей, чистая прибыль – чуть более 12 миллионов. Более свежих данных нет.

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