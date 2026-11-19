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"Сильных оснований для волатильности не видим": юань снижается к рублю

"Сильных оснований для волатильности не видим": юань снижается к рублю - 19.11.2026, ПРАЙМ

"Сильных оснований для волатильности не видим": юань снижается к рублю

Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует небольшое снижение, пока российскую валюту могут поддержать новости из Китая, где проходит саммит... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T11:30+0300

2026-11-19T11:30+0300

2026-11-19T11:41+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю в первые часы торгов четверга демонстрирует небольшое снижение, пока российскую валюту могут поддержать новости из Китая, где проходит саммит АТЭС, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.06 мск опускается на 2 копейки относительно предыдущего закрытия, до 12,29 рубля. "Пока сильных оснований для повышения волатильности на валютном рынке не видим", - комментирует Евгений Локтюхов из ПСБ. При этом сегодня рубль получит определенную новостную поддержку с саммита АТЭС, за счет чего курс юаня в ходе торгов четверга может перейти в нижнюю часть диапазона 12-12,5 рубля, добавляет он. А в дальнейшем, учитывая значительную величину поступающей валютной выручки, есть возможность и для отката юаня в последней декаде месяца, к налоговым выплатам (30 ноября), и под отметку 12 рублей, оценивает эксперт. Ориентир на ближайшие дни - в диапазоне 12,2–12,5 рубля за юань, оценивает эксперт из УК "Альфа-капитал" Владислав Силаев. А что касается крупнейших мировых валют, то эти ориентиры: 80,5–82,5 рубля за доллар и 89–91 рубля за евро, заключает он.

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рынок, торги, китай, евгений локтюхов, атэс, псб, ук альфа-капитал