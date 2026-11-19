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Курс юаня на Мосбирже в четверг опять снижается

Курс юаня на Мосбирже в четверг опять снижается - 19.11.2026, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже в четверг опять снижается

Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять снижается, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля и продолжая демонстрировать колебания... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:11+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в четверг опять снижается, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля и продолжая демонстрировать колебания с периодом два дня: один - вверх, второй – вниз, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.48 мск снижался на 6 копеек (-0,5%), до 12,25 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,22-12,31 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 82,06 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 81,70 рубля. РУБЛЬ ОПЯТЬ НА ПОДЪЕМЕ Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте в четверг опять снижается, закрепляясь в середине диапазона 12-12,5 рубля. Таким образом, курсовые колебания в этом районе продолжаются вот уже несколько дней. "Основным фактором поддержки российского рубля выступают высокие цены на нефть в октябре. Нефтяная выручка поступает в страну с задержкой из-за сложностей с трансграничными расчетами. В октябре высокие цены наблюдались не только на мировой бенчмарк Brent, но и на отечественные сорта нефти, которые на отдельных направлениях поставок торговались с премией к Brent", - комментирует Владимир Зернов из Bitbanker. Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,97% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,61% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск повышалась на 1,5%, до 93,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран) снижался на 0,2%, до 103,7 пункта. ПРОГНОЗЫ На валютном рынке до конца недели сохранится влияние сочетания внешнеполитических сигналов, нефтяной конъюнктуры, операций Минфина по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики Банка России, полагает Гузель Проценко из "Альфа-Форекса". "Более активный диалог Москвы, Пекина и Вашингтона может снизить неопределенность на внешних рынках и создать дополнительные предпосылки для укрепления рубля. Дополнительную фундаментальную поддержку рублю обеспечивает комфортное сальдо платежного баланса", - добавляет она. До конца текущей недели курс юаня может оказаться в диапазоне 12,1–12,4 рубля, со смещением в сторону нижней границы на фоне активизации продаж валютной выручки, считает Зернов из Bitbanker. "Доллар в этом сценарии будет находиться в диапазоне 80,5–82,5 рубля, а евро — 88,5–90,5 рубля. К концу месяца возможно небольшое ослабление рубля после завершения налогового периода и сокращения продаж валюты со стороны экспортеров", - добавляет он.

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рынок, торги, москва, пекин, вашингтон, минфин, банк россии