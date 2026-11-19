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В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров
В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров - 19.11.2026, ПРАЙМ
В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров
Площадки для размещения дата-центров наметили в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T10:29+0300
2026-11-19T10:29+0300
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кемеровская область
сергей цивилев
минцифры
яндекс
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – ПРАЙМ. Площадки для размещения дата-центров наметили в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Министр энергетики Сергей Цивилев в середине октября говорил, что Минэнерго совместно с Минцифры рассматривают строительство крупных дата-центров в угольных регионах, где можно на месте производить необходимые для них большие объемы электроэнергии. А Сердюк тогда предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах в Кузбассе.
"По центрам обработки данных – встретились с ведущими российскими IT-компаниями, в числе которых "Сбер", ТТК, "Яндекс". Запланировали общение с "Ростелекомом", НСПК, VK. Заручились поддержкой Минцифры. Эти два направления тесно связаны. ЦОДам нужно много энергии, которую могут обеспечить новые ТЭЦ. Наметили площадки, где их можно разместить", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".
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россия, кузбасс, кемеровская область, сергей цивилев, минцифры, яндекс, ростелеком
РОССИЯ, КУЗБАСС, Кемеровская область, Сергей Цивилев, Минцифры, Яндекс, Ростелеком
КЕМЕРОВО, 19 ноя – ПРАЙМ. Площадки для размещения дата-центров наметили в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
Министр энергетики Сергей Цивилев в середине октября говорил, что Минэнерго совместно с Минцифры рассматривают строительство крупных дата-центров в угольных регионах, где можно на месте производить необходимые для них большие объемы электроэнергии. А Сердюк тогда предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах в Кузбассе.
"По центрам обработки данных – встретились с ведущими российскими IT-компаниями, в числе которых "Сбер", ТТК, "Яндекс". Запланировали общение с "Ростелекомом", НСПК, VK. Заручились поддержкой Минцифры. Эти два направления тесно связаны. ЦОДам нужно много энергии, которую могут обеспечить новые ТЭЦ. Наметили площадки, где их можно разместить", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".