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В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров

В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров - 19.11.2026, ПРАЙМ

В Кузбассе наметили площадки для размещения дата-центров

Площадки для размещения дата-центров наметили в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T10:29+0300

2026-11-19T10:29+0300

2026-11-19T10:29+0300

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кемеровская область

сергей цивилев

минцифры

яндекс

ростелеком

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КЕМЕРОВО, 19 ноя – ПРАЙМ. Площадки для размещения дата-центров наметили в Кузбассе, сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк. Министр энергетики Сергей Цивилев в середине октября говорил, что Минэнерго совместно с Минцифры рассматривают строительство крупных дата-центров в угольных регионах, где можно на месте производить необходимые для них большие объемы электроэнергии. А Сердюк тогда предложил размещать дата-центры в отработанных угольных карьерах в Кузбассе. "По центрам обработки данных – встретились с ведущими российскими IT-компаниями, в числе которых "Сбер", ТТК, "Яндекс". Запланировали общение с "Ростелекомом", НСПК, VK. Заручились поддержкой Минцифры. Эти два направления тесно связаны. ЦОДам нужно много энергии, которую могут обеспечить новые ТЭЦ. Наметили площадки, где их можно разместить", – написал Середюк в своем канале на платформе "Макс".

кузбасс

кемеровская область

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россия, кузбасс, кемеровская область, сергей цивилев, минцифры, яндекс, ростелеком