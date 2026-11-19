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Кузбасс снизил отгрузку угля на экспорт на 1,9%
Кузбасс снизил отгрузку угля на экспорт на 1,9% - 19.11.2026, ПРАЙМ
Кузбасс снизил отгрузку угля на экспорт на 1,9%
Кузбасс по итогам октября отгрузил на экспорт в восточном направлении 4,785 миллиона тонн угля, что немного больше плана, но на 1,9% меньше соответствующего... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:20+0300
2026-11-19T13:20+0300
2026-11-19T14:40+0300
промышленность
кузбасс
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 19 ноя – ПРАЙМ. Кузбасс по итогам октября отгрузил на экспорт в восточном направлении 4,785 миллиона тонн угля, что немного больше плана, но на 1,9% меньше соответствующего периода 2025 года, сообщает министерство угольной промышленности региона в своем канале на платформе "Макс". Как сообщили в министерстве, отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам октября составила 14,5 миллиона тонн, что меньше относительно аналогичного периода 2025 года на 0,6 миллиона тонн или на 3,7%. В том числе на экспорт отгружено 8,4 миллиона тонн, что меньше аналогичного периода прошлого года на 9,8%. "В восточном направлении при плане 4,783 миллиона тонн отгружено 4,785 миллиона тонн, что на 1,9% меньше… соответствующего периода 2025 года", – сообщили в минуглепроме. Уточняется, что в северо-западном направлении отгружено 3,5 миллиона тонн, что на 19,6% превысило показатели октября 2025 года. В южном направлении Кемеровская область отгрузила 0,02 миллиона тонн, снизив объемы на 98,4% к уровню 2025 года.
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промышленность, кузбасс, кемеровская область
Промышленность, КУЗБАСС, Кемеровская область
КЕМЕРОВО, 19 ноя – ПРАЙМ. Кузбасс по итогам октября отгрузил на экспорт в восточном направлении 4,785 миллиона тонн угля, что немного больше плана, но на 1,9% меньше соответствующего периода 2025 года, сообщает министерство угольной промышленности региона в своем канале на платформе "Макс".
Как сообщили в министерстве, отгрузка угля в Кузбассе во все направления по итогам октября составила 14,5 миллиона тонн, что меньше относительно аналогичного периода 2025 года на 0,6 миллиона тонн или на 3,7%.
В том числе на экспорт отгружено 8,4 миллиона тонн, что меньше аналогичного периода прошлого года на 9,8%.
"В восточном направлении при плане 4,783 миллиона тонн отгружено 4,785 миллиона тонн, что на 1,9% меньше… соответствующего периода 2025 года", – сообщили в минуглепроме.
Уточняется, что в северо-западном направлении отгружено 3,5 миллиона тонн, что на 19,6% превысило показатели октября 2025 года. В южном направлении Кемеровская область отгрузила 0,02 миллиона тонн, снизив объемы на 98,4% к уровню 2025 года.