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Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года
Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года
Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа опубликован на сайте Кремля. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:40+0300
2026-11-19T12:40+0300
2026-11-19T12:40+0300
мировая экономика
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Документы, принятые в ходе 33-й встречи лидеров экономик форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество"... Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года", - говорится в сообщении.
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мировая экономика, атэс
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС подписали совместную декларацию 2026 года, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Документы, принятые в ходе 33-й встречи лидеров экономик форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество"... Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года", - говорится в сообщении.