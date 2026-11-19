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Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в АТР
Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в АТР - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в АТР
Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе рыночных принципов, следует из декларации. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:43+0300
2026-11-19T12:43+0300
2026-11-19T12:43+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе рыночных принципов, следует из декларации.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы и далее будем углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на основе рыночных принципов, в том числе посредством работы над повесткой Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли", - говорится в декларации.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС намерены углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на основе рыночных принципов, следует из декларации.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы и далее будем углублять экономическую интеграцию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на основе рыночных принципов, в том числе посредством работы над повесткой Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли", - говорится в декларации.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.