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Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов
Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов
Лидеры АТЭС признают важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, следует из итоговой декларации саммита. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T12:47+0300
2026-11-19T12:47+0300
2026-11-19T12:47+0300
газ
азиатско-тихоокеанский регион
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС признают важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, следует из итоговой декларации саммита.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы признаем важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, а также сотрудничества на всех этапах цепочки поставок, в том числе между производителями и потребителями, и содействия развитию энергетического сотрудничества в регионе на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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газ, азиатско-тихоокеанский регион, атэс
Газ, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС признают важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, следует из итоговой декларации саммита.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы признаем важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, а также сотрудничества на всех этапах цепочки поставок, в том числе между производителями и потребителями, и содействия развитию энергетического сотрудничества в регионе на взаимовыгодной основе", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.