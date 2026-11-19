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Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов

Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры АТЭС признали важность обеспечения безопасных поставок энергоресурсов

Лидеры АТЭС признают важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, следует из итоговой декларации саммита. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:47+0300

2026-11-19T12:47+0300

2026-11-19T12:47+0300

газ

азиатско-тихоокеанский регион

атэс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС признают важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, следует из итоговой декларации саммита. Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля. "Мы признаем важность обеспечения безопасных и бесперебойных поставок энергоресурсов, а также сотрудничества на всех этапах цепочки поставок, в том числе между производителями и потребителями, и содействия развитию энергетического сотрудничества в регионе на взаимовыгодной основе", - говорится в документе. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.

азиатско-тихоокеанский регион

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газ, азиатско-тихоокеанский регион, атэс