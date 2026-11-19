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Лидеры стран АТЭС намерены превратить ее в "фабрику идей"

Лидеры стран АТЭС намерены превратить ее в "фабрику идей" - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры стран АТЭС намерены превратить ее в "фабрику идей"

Лидеры стран АТЭС намерены содействовать превращению этой ведущей площадки экономического сотрудничества в эффективную "фабрику идей", следует из декларации. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

2026-11-19T12:59+0300

мировая экономика

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

атэс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран АТЭС намерены содействовать превращению этой ведущей площадки экономического сотрудничества в эффективную "фабрику идей", следует из декларации. Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля. "Мы подтверждаем нашу приверженность АТЭС как ведущей площадке для регионального экономического сотрудничества, деятельность которой основывается на добровольных, не имеющих обязательной силы и направленных на выработку консенсуса принципах, а также намерены содействовать дальнейшему превращению АТЭС в более современную, эффективную и результативную "фабрику идей", - говорится в декларации. Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.

азиатско-тихоокеанский регион

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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс