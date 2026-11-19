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Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность углублению сотрудничества
Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность углублению сотрудничества - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность углублению сотрудничества
Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность росту устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества, следует из... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:02+0300
2026-11-19T13:02+0300
2026-11-19T13:02+0300
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
атэс
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность росту устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность повышению устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества в целях формирования надежной и жизнеспособной экономики, способствующей поступательному экономическому росту и процветанию нашего региона", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.
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мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, атэс
Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры экономик АТЭС подтвердили приверженность росту устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы вновь подтверждаем нашу приверженность повышению устойчивости цепочек поставок и углублению регионального экономического сотрудничества в целях формирования надежной и жизнеспособной экономики, способствующей поступательному экономическому росту и процветанию нашего региона", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию.