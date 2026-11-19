https://1prime.ru/20261119/lidery-875372540.html
Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях и инновациях
Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях и инновациях - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях и инновациях
Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы, следует из декларации | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:02+0300
2026-11-19T13:02+0300
2026-11-19T13:02+0300
технологии
мировая экономика
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
атэс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875372540.jpg?1795082559
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы поддерживаем сотрудничество в области науки, технологий и инноваций для формирования конкурентной, устойчивой и безопасной инновационной экосистемы", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, атэс
Технологии, Мировая экономика, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, АТЭС
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры АТЭС поддержали сотрудничество в науке, технологиях, инновациях для формирования конкурентной, безопасной инновационной экосистемы, следует из декларации лидеров экономик АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне.
Декларация лидеров экономик АТЭС 2026 года опубликована на сайте Кремля.
"Мы поддерживаем сотрудничество в области науки, технологий и инноваций для формирования конкурентной, устойчивой и безопасной инновационной экосистемы", - говорится в документе.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества проходит в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября. Всего в АТЭС входит 21 страна Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию. На них приходится более 60% мирового ВВП и 36% населения, а также 50% мировой торговли, отметил президент России Владимир Путин.