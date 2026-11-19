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Лидеры АТЭС подтвердили решимость обеспечивать непрерывность торговых потоков

Лидеры АТЭС подтвердили решимость обеспечивать непрерывность торговых потоков - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры АТЭС подтвердили решимость обеспечивать непрерывность торговых потоков

Лидеры стран АТЭС подтвердили решимость совместными усилиями обеспечивать непрерывность торговых потоков, указано в декларации лидеров АТЭС по итогам саммита в... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

2026-11-19T13:17+0300

мировая экономика

атэс

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры стран АТЭС подтвердили решимость совместными усилиями обеспечивать непрерывность торговых потоков, указано в декларации лидеров АТЭС по итогам саммита в Шэньчжэне. "Мы подтверждаем нашу решимость совместными усилиями, в том числе в сотрудничестве с другими торговыми партнерами, обеспечивать непрерывность торговых потоков и неизменную роль критически важной инфраструктуры в поддержании жизнеспособности и целостности глобальных цепочек поставок", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Также лидеры поддержали усилия по повышению устойчивости цепочек поставок и устранению "узких мест", а также по использованию существующих платформ АТЭС для содействия взаимосвязанности цепочек поставок и упрощению торговли. "Мы также признаем важность обеспечения прозрачности в отношении мер, которые могут оказывать влияние на торговлю или нарушать функционирование цепочек поставок", - указано в итоговой декларации саммита.

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2026

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мировая экономика, атэс