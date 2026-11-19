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Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок

Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок

Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок, следует из совместной декларации. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

2026-11-19T14:18+0300

россия

китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок, следует из совместной декларации. Декларации о мире, принятая по итогам трехсторонней встречи, опубликована на сайте Кремля. "Они подтвердили важность стабильных энергопоставок", - говорится в документе. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

китай

сша

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россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп