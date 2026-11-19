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Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок
Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры России, Китая и США подтвердили важность стабильных энергопоставок
Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок, следует из совместной декларации. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:18+0300
2026-11-19T14:18+0300
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок, следует из совместной декларации.
Декларации о мире, принятая по итогам трехсторонней встречи, опубликована на сайте Кремля.
"Они подтвердили важность стабильных энергопоставок", - говорится в документе.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп подтвердили важность стабильных энергопоставок, следует из совместной декларации.
Декларации о мире, принятая по итогам трехсторонней встречи, опубликована на сайте Кремля.
"Они подтвердили важность стабильных энергопоставок", - говорится в документе.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.