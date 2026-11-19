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Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ
Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ
Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ
Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече договорились, что нужно обратить внимание на некоторые направления использования искусственного интеллекта... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
2026-11-19T15:54+0300
технологии
россия
китай
сша
владимир путин
си цзиньпин
дональд трамп
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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече договорились, что нужно обратить внимание на некоторые направления использования искусственного интеллекта (ИИ) с точки зрения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Искусственный интеллект и его развитие предоставляют разные возможности, и создают разные угрозы. Мы сегодня на трехсторонней встрече тоже об этом говорили... И в целом все согласились, что нужно обратить внимание на некоторые направления, связанные с использованием искусственного интеллекта, с тем, чтобы не допустить никаких угроз с точки зрения безопасности", - сказал президент.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.
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технологии, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп
Технологии, РОССИЯ, КИТАЙ, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече договорились, что нужно обратить внимание на некоторые направления использования искусственного интеллекта (ИИ) с точки зрения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Искусственный интеллект и его развитие предоставляют разные возможности, и создают разные угрозы. Мы сегодня на трехсторонней встрече тоже об этом говорили... И в целом все согласились, что нужно обратить внимание на некоторые направления, связанные с использованием искусственного интеллекта, с тем, чтобы не допустить никаких угроз с точки зрения безопасности", - сказал президент.
Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.