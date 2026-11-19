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Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ

Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Лидеры России, Китая и США договорились о безопасности использования ИИ

Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече договорились, что нужно обратить внимание на некоторые направления использования искусственного интеллекта... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:54+0300

2026-11-19T15:54+0300

технологии

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китай

сша

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

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ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 19 ноя - ПРАЙМ. Лидеры России, Китая и США на трехсторонней встрече договорились, что нужно обратить внимание на некоторые направления использования искусственного интеллекта (ИИ) с точки зрения безопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Искусственный интеллект и его развитие предоставляют разные возможности, и создают разные угрозы. Мы сегодня на трехсторонней встрече тоже об этом говорили... И в целом все согласились, что нужно обратить внимание на некоторые направления, связанные с использованием искусственного интеллекта, с тем, чтобы не допустить никаких угроз с точки зрения безопасности", - сказал президент. Встреча лидеров России, Китая и США - Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа - прошла в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", названной в честь "китайского единорога" - символа долговечности и благополучия. Это первая в истории встреча лидеров трех стран. Она продлилась 1,5 часа.

китай

сша

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, россия, китай, сша, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп