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Российские логисты не фиксируют ажиотажа в период главной распродажи

Российские логисты не фиксируют ажиотажа в период главной распродажи - 19.11.2026, ПРАЙМ

Российские логисты не фиксируют ажиотажа в период главной распродажи

Российские логисты не фиксируют ажиотажа в период главной распродажи 2026 года, самыми востребованными категориями товаров являются хозяйственные и детские... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T08:38+0300

2026-11-19T08:38+0300

2026-11-19T08:38+0300

бизнес

россия

деловые линии

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Российские логисты не фиксируют ажиотажа в период главной распродажи 2026 года, самыми востребованными категориями товаров являются хозяйственные и детские товары, инструменты и косметика, сообщили РИА Новости в отраслевых компаниях. "Наиболее популярными категориями товаров с начала октября по 10 ноября 2026-го стали автозапчасти, товары народного потребления, одежда и обувь, детские товары и пищевые добавки, согласно данным ПЭК. На последние две категории в этом году заметно усилился спрос, тогда как мебель и предметы интерьера, электроника и бытовая техника уступили им место", - сообщил директор продукта "ПЭК: Фулфилмент" Михаил Петров. Как рассказали в пресс-службе ГК "Деловые Линии", структура грузов заметно отличалась в зависимости от канала продаж. Так, в торговые сети чаще всего доставляли товары повседневного спроса: хозяйственные товары, текстиль и ткани, косметику и предметы гигиены, одежду и электротовары. "При доставке заказов с маркетплейсов напрямую покупателям по модели DBS (когда платформа выступает только в качестве торговой площадки, а хранение, сборку и перевозку организует сам продавец или привлеченная им транспортная компания) лидировали крупные товары: мебель, отделочные материалы, а также электро- и бензоинструменты, комплектующие и спортивные товары", - рассказали в "Деловых линиях". Замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян сообщил, что с 1 по 12 ноября объем грузоперевозок компании увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее ощутимый рост пришелся на косметику, парфюмерию и инструменты, в том числе ручной и электроинструмент. "Увеличение поставок этих товаров было связано с ноябрьскими распродажами и подготовкой торговых сетей и интернет-магазинов к предстоящему новогоднему сезону. При этом существенного ажиотажа на рынке грузоперевозок в преддверии "Черной пятницы" мы не наблюдали. В последние годы распродажа постепенно утрачивает характер кратковременного пика потребительского спроса", - объяснил Васканян. Гендиректор компании "Байт Транзит" Алексей Шпикельман отметил, что для перевозчиков распродажа началась еще в октябре. "Продавцы пополняли запасы на складах маркетплейсов, и объем магистральных перевозок вырос. В ноябре прибавилось работы и у служб городской доставки, поставок на склады маркетплейсов стало больше примерно на 15%. Покупатели пользуются скидками, чтобы заранее купить подарки. Поэтому во второй половине ноября посылок обычно становится больше", - отметил топ-менеджер.​

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, деловые линии