https://1prime.ru/20261119/makron-875396973.html
Европа намерена начать переговоры с Россией по Украине, заявил Макрон
Европа намерена начать переговоры с Россией по Украине, заявил Макрон - 19.11.2026, ПРАЙМ
Европа намерена начать переговоры с Россией по Украине, заявил Макрон
Страны Европы намерены начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T21:28+0300
2026-11-19T21:28+0300
2026-11-19T21:31+0300
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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Европы намерены начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон. Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг журналистам в Шэньчжэне, что Москве нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что Россия по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию. "Мы, разумеется, намерены начать мирные переговоры с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Берлине. В то же время французский лидер добавил, что приоритетом коалиции является "поддержка Украины в краткосрочной перспективе", которая призвана поставить Киев в якобы выгодное положение для ведения переговоров. При этом Макрон уклонился от ответа на вопрос журналиста телеканала BFMTV, готов ли он отправиться в Москву для проведения переговоров."Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определенные контакты с российскими властями", - ответил ему Макрон, уведя разговор в сторону того, о чем Европе, по его мнению, следует вести переговоры с РФ.Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение о диалоге по украинскому урегулированию в расширенном формате можно будет принимать, когда Россия поймет готовность Европы способствовать миру на Украине. При этом спецспосланник президента США Джаред Кушнер отмечал, что если бы европейцы смогли согласовать единого переговорщика, это было бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.
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россия, украина, европа, эммануэль макрон, владимир путин
РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Европа намерена начать переговоры с Россией по Украине, заявил Макрон
Макрон: Европа намерена начать переговоры с Россией по мирному урегулированию на Украине
БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Страны Европы намерены начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта на Украине, утверждает президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг журналистам в Шэньчжэне, что Москве нужно понять, с чем европейцы готовы прийти на трехсторонние переговоры по Украине. Он добавил, что Россия по дипканалам пригласила европейцев приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию.
"Мы, разумеется, намерены начать мирные переговоры с Россией", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих" в Берлине.
В то же время французский лидер добавил, что приоритетом коалиции является "поддержка Украины в краткосрочной перспективе", которая призвана поставить Киев в якобы выгодное положение для ведения переговоров.
При этом Макрон уклонился от ответа на вопрос журналиста телеканала BFMTV, готов ли он отправиться в Москву для проведения переговоров.
"Мы никогда не прекращали контакты с Москвой. На разных уровнях всегда поддерживались определенные контакты с российскими властями", - ответил ему Макрон, уведя разговор в сторону того, о чем Европе, по его мнению, следует вести переговоры с РФ.
Как отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, европейцы пытаются подключиться к переговорам по Украине, но им нужно определиться, хотят они войны или мира. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что решение о диалоге по украинскому урегулированию в расширенном формате можно будет принимать, когда Россия поймет готовность Европы способствовать миру на Украине.
При этом спецспосланник президента США Джаред Кушнер отмечал, что если бы европейцы смогли согласовать единого переговорщика, это было бы даже большим достижением, чем если бы Россия согласилась на их участие в переговорах.