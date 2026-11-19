https://1prime.ru/20261119/manturov-875382672.html

Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья

Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья

Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T15:38+0300

2026-11-19T15:38+0300

2026-11-19T15:38+0300

россия

башкирия

марий эл

мордовия

денис мантуров

александр новак

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875382672.jpg?1795091929

МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера России Дениса Мантурова. "Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении. В мероприятии также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов. В рамках заседания с докладами выступили главы Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. "В центре нашего внимания бесперебойная работа промышленности, энергетического комплекса, транспорта и логистики, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в секретариате.

башкирия

марий эл

мордовия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, башкирия, марий эл, мордовия, денис мантуров, александр новак