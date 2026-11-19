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Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья
Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья - 19.11.2026, ПРАЙМ
Мантуров обсудил устойчивость работы критической инфраструктуры Приволжья
Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:38+0300
2026-11-19T15:38+0300
2026-11-19T15:38+0300
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башкирия
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мордовия
денис мантуров
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МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера России Дениса Мантурова.
"Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
В мероприятии также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов. В рамках заседания с докладами выступили главы Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
"В центре нашего внимания бесперебойная работа промышленности, энергетического комплекса, транспорта и логистики, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в секретариате.
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россия, башкирия, марий эл, мордовия, денис мантуров, александр новак
РОССИЯ, БАШКИРИЯ, Марий Эл, МОРДОВИЯ, Денис Мантуров, Александр Новак
МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа России обсудили в рамках очередного заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, говорится в сообщении секретариата первого вице-премьера России Дениса Мантурова.
"Под руководством первого заместителя председателя правительства Дениса Мантурова и заместителя председателя правительства Александра Новака состоялось очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Участники обсудили устойчивость работы критической инфраструктуры субъектов Приволжского федерального округа", - говорится в сообщении.
В мероприятии также приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, а также главы регионов. В рамках заседания с докладами выступили главы Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей.
"В центре нашего внимания бесперебойная работа промышленности, энергетического комплекса, транспорта и логистики, объектов коммунального хозяйства и социальной сферы", – отметил Мантуров, чьи слова приводятся в секретариате.