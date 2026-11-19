https://1prime.ru/20261119/mask-875373850.html
"Я глупец": Маск сожалеет о потраченных деньгах на промежуточные выборы США
"Я глупец": Маск сожалеет о потраченных деньгах на промежуточные выборы США - 19.11.2026, ПРАЙМ
"Я глупец": Маск сожалеет о потраченных деньгах на промежуточные выборы США
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сожалеет о масштабных финансовых вложениях в выборы в США в 2026 году, поскольку вложенные средства не... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T13:33+0300
2026-11-19T13:33+0300
2026-11-19T13:33+0300
мировая экономика
сша
техас
tesla
spacex
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_0:22:3070:1749_1920x0_80_0_0_80989758acb209a25e551a1c4ac2d6ce.jpg
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сожалеет о масштабных финансовых вложениях в выборы в США в 2026 году, поскольку вложенные средства не принесли ожидаемого результата, пишет Business Insider."Я чувствую себя довольно глупо из-за того, что потратил столько денег и не видел много", — сказал Маск на саммите The New York Times DealBook в среду. "Это, безусловно, показывает, что американские выборы — это не только деньги."Перед промежуточными выборами 2026 года Маск направил не менее 446 миллионов долларов США в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Основная часть финансовой поддержки была сосредоточена в Техасе, где расположены принадлежащие бизнесмену компании Tesla и SpaceX. В сентябре он перечислил 158 миллионов долларов США ведущему суперкомитету Республиканской партии в Сенате, поддерживавшему кандидата Кена Пакстона.Несмотря на рекордные вливания, Республиканская партия потерпела крупное поражение в Техасе: там был избран сенатор от Демократической партии, а также впервые за более чем 30 лет — губернатор, представляющий Демократическую партию. Им стала Джина Ортис Джонс (Джина Хинохоса). После выборов как минимум один политик — конгрессмен от штата Флорида Карлос Хименес — призвал Маска вывести Tesla из Техаса. В самой Флориде республиканцы сохранили все выборные должности.Комментируя итоги голосования, Маск дал положительную оценку избранному губернатору Техаса, назвав ее "довольно умеренной". "Я не думаю, что она из числа крайне левых губернаторов, и, исходя из всего, что я о ней слышал, думаю, в Техасе все будет хорошо", — заявил он.Стоит отметить, что это не первое подобное признание миллиардера. Примерно год назад, незадолго до ухода из Департамента эффективности управления США, он признавал, что, вероятно, уделял политике слишком много времени, и заявлял о намерении сократить политические расходы.
сша
техас
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/02/1b/855307041_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_53063c08e2c116af2e7bc833e78e7c8e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, техас, tesla, spacex
Мировая экономика, США, ТЕХАС, Tesla, SpaceX
"Я глупец": Маск сожалеет о потраченных деньгах на промежуточные выборы США
BI: Маск сожалеет о затратах на поддержку республиканцев на промежуточных выборах
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сожалеет о масштабных финансовых вложениях в выборы в США в 2026 году, поскольку вложенные средства не принесли ожидаемого результата, пишет Business Insider.
"Я чувствую себя довольно глупо из-за того, что потратил столько денег и не видел много", — сказал Маск на саммите The New York Times DealBook в среду. "Это, безусловно, показывает, что американские выборы — это не только деньги."
Перед промежуточными выборами 2026 года Маск направил не менее 446 миллионов долларов США
в поддержку кандидатов от Республиканской партии. Основная часть финансовой поддержки была сосредоточена в Техасе
, где расположены принадлежащие бизнесмену компании Tesla
и SpaceX
. В сентябре он перечислил 158 миллионов долларов США ведущему суперкомитету Республиканской партии в Сенате, поддерживавшему кандидата Кена Пакстона.
Несмотря на рекордные вливания, Республиканская партия потерпела крупное поражение в Техасе: там был избран сенатор от Демократической партии, а также впервые за более чем 30 лет — губернатор, представляющий Демократическую партию. Им стала Джина Ортис Джонс (Джина Хинохоса). После выборов как минимум один политик — конгрессмен от штата Флорида Карлос Хименес — призвал Маска вывести Tesla из Техаса. В самой Флориде республиканцы сохранили все выборные должности.
Комментируя итоги голосования, Маск дал положительную оценку избранному губернатору Техаса, назвав ее "довольно умеренной".
"Я не думаю, что она из числа крайне левых губернаторов, и, исходя из всего, что я о ней слышал, думаю, в Техасе все будет хорошо", — заявил он.
Стоит отметить, что это не первое подобное признание миллиардера. Примерно год назад, незадолго до ухода из Департамента эффективности управления США, он признавал, что, вероятно, уделял политике слишком много времени, и заявлял о намерении сократить политические расходы.