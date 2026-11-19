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МЭА ожидает, что "Сила Байкала" выйдет на полную мощность к 2040 году
МЭА ожидает, что "Сила Байкала" выйдет на полную мощность к 2040 году - 19.11.2026, ПРАЙМ
МЭА ожидает, что "Сила Байкала" выйдет на полную мощность к 2040 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что газопровод из России в Китай "Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири 2") выйдет на полную мощность к 2040... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
2026-11-19T08:16+0300
газ
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монголия
владимир путин
дмитрий песков
александр новак
мэа
газпром
газопровод "сила сибири"
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что газопровод из России в Китай "Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири 2") выйдет на полную мощность к 2040 году, следует из ежегодного доклада МЭА World Energy Outlook 2026.
"Согласно CPS (сценарию "Текущая политика" - ред.) Россия частично компенсирует потерю объемов экспорта в Европу, за счет ввода в эксплуатацию к середине 2030-х годов газопровода "Сила Сибири 2" мощностью 50 миллиардов кубометров в год, предназначенного для поставок в Китай. Предполагается, что к 2040 году газопровод выйдет на полную проектную мощность", - говорится в докладе.
МЭА поясняет, что сценарий "Текущая политика" (Current Policies Scenario, CPS) основывается на энергетической политике и нормативных актах, которые уже утверждены, этот сценарий предполагает наименьшие возможности для изменения сложившихся тенденций.
Годом ранее агентство прогнозировало, что "Сила Байкала" начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов, но не уточняло, в каком году может быть построен и запущен газопровод.
"Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири 2") - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода на 50 миллиардов кубометров в год был подписан "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". В октябре вице-премьер Александр Новак сообщал, что власти двух стран рассчитывают, что компании выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года.
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газ, китай, европа, монголия, владимир путин, дмитрий песков, александр новак, мэа, газпром, газопровод "сила сибири"
Газ, КИТАЙ, ЕВРОПА, МОНГОЛИЯ, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Новак, МЭА, Газпром, Газопровод "Сила Сибири"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что газопровод из России в Китай "Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири 2") выйдет на полную мощность к 2040 году, следует из ежегодного доклада МЭА World Energy Outlook 2026.
"Согласно CPS (сценарию "Текущая политика" - ред.) Россия частично компенсирует потерю объемов экспорта в Европу, за счет ввода в эксплуатацию к середине 2030-х годов газопровода "Сила Сибири 2" мощностью 50 миллиардов кубометров в год, предназначенного для поставок в Китай. Предполагается, что к 2040 году газопровод выйдет на полную проектную мощность", - говорится в докладе.
МЭА поясняет, что сценарий "Текущая политика" (Current Policies Scenario, CPS) основывается на энергетической политике и нормативных актах, которые уже утверждены, этот сценарий предполагает наименьшие возможности для изменения сложившихся тенденций.
Годом ранее агентство прогнозировало, что "Сила Байкала" начнет наращивать поставки с середины 2030-х годов, но не уточняло, в каком году может быть построен и запущен газопровод.
"Сила Байкала" (ранее "Сила Сибири 2") - проект экспортного газопровода с месторождений Западной Сибири через Монголию в Китай. Как ожидается, контракт будет рассчитан на 30 лет. Юридически обязывающий меморандум о строительстве газопровода на 50 миллиардов кубометров в год был подписан "Газпромом" и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) в сентябре прошлого года.
По итогам визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что прогресс есть, но стороны еще не подошли к "финализации договоренностей". В октябре вице-премьер Александр Новак сообщал, что власти двух стран рассчитывают, что компании выйдут на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала" к концу года.