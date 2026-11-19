https://1prime.ru/20261119/mechel-energo-875391229.html
"Мечел-Энерго" присвоили статус участника оптового рынка электроэнергии
"Мечел-Энерго" присвоили статус участника оптового рынка электроэнергии - 19.11.2026, ПРАЙМ
"Мечел-Энерго" присвоили статус участника оптового рынка электроэнергии
"Мечел-Энерго" (входит в "Мечел") присвоен статус участника оптового рынка электроэнергии и мощности, сообщила отраслевая ассоциация "НП Совет рынка". | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T18:05+0300
2026-11-19T18:05+0300
2026-11-19T18:05+0300
"совет рынка"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875391229.jpg?1795100747
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Мечел-Энерго" (входит в "Мечел") присвоен статус участника оптового рынка электроэнергии и мощности, сообщила отраслевая ассоциация "НП Совет рынка".
Ранее в ноябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что энергетический дивизион "Мечела" лишился статуса участника оптового энергорынка из-за просрочки платежей по решению "Совета рынка". Задолженность компании перед оптовым рынком оценивалась в более чем 9 миллиардов рублей.
"На заседании наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка"... "Мечел-Энерго" присвоен статус субъекта оптового рынка, а также согласованы планы-графики полного погашения задолженности за поставленную электроэнергию (мощность) и услуги по ее передаче", - сказано в сообщении.
Минэнерго РФ использовало право вето на решение наблюдательного совета о лишении "Мечел-Энерго" статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности, сообщили РИА Новости в министерстве на минувшей неделе. Тогда в "Мечеле" уточнили, что компания находится в процессе последовательного урегулирования задолженности.
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"совет рынка"
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. "Мечел-Энерго" (входит в "Мечел") присвоен статус участника оптового рынка электроэнергии и мощности, сообщила отраслевая ассоциация "НП Совет рынка".
Ранее в ноябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что энергетический дивизион "Мечела" лишился статуса участника оптового энергорынка из-за просрочки платежей по решению "Совета рынка". Задолженность компании перед оптовым рынком оценивалась в более чем 9 миллиардов рублей.
"На заседании наблюдательного совета Ассоциации "НП Совет рынка"... "Мечел-Энерго" присвоен статус субъекта оптового рынка, а также согласованы планы-графики полного погашения задолженности за поставленную электроэнергию (мощность) и услуги по ее передаче", - сказано в сообщении.
Минэнерго РФ использовало право вето на решение наблюдательного совета о лишении "Мечел-Энерго" статуса участника оптового рынка электроэнергии и мощности, сообщили РИА Новости в министерстве на минувшей неделе. Тогда в "Мечеле" уточнили, что компания находится в процессе последовательного урегулирования задолженности.