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Мексика не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

Мексика не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мексика не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем

Мексика не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, несмотря на планы расширять сотрудничество с этой страной, заявила президент Мексики... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T23:04+0300

2026-11-19T23:04+0300

2026-11-19T23:04+0300

мировая экономика

мексика

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клаудия шейнбаум

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МЕХИКО, 19 ноя - ПРАЙМ. Мексика не намерена заключать соглашение о свободной торговле с Китаем, несмотря на планы расширять сотрудничество с этой страной, заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум на пресс-конференции по итогам участия в саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. "На данный момент мы не планируем заключать соглашение о свободной торговле с Китаем. У нас нет интереса продвигаться к такому договору, однако мы заинтересованы в развитии сотрудничества в различных областях", - сказала Шейнбаум. По ее словам, объем мексиканского экспорта в США составляет около 600 миллиардов долларов, тогда как импорт из Китая достигает примерно 200 миллиардов долларов. Президент отметила, что торговые связи Мексики с обеими странами уже весьма значительны, а сотрудничество с Пекином предполагается развивать, в частности, на основе меморандумов о взаимопонимании, подписанных в ходе визита. Шейнбаум подчеркнула, что расширение взаимодействия с Китаем не повлияет на отношения Мексики с США, с которыми у страны действует торговое соглашение. По ее словам, экономическая интеграция двух соседних государств остается очень тесной. Перейдя к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, мексиканский лидер сообщила о значительном продвижении в обсуждении торговых вопросов. В частности, стороны работают над снижением американских пошлин на автомобили, сталь, алюминий и производную продукцию. Мексика рассчитывает достичь более определенного соглашения с Вашингтоном в декабре, следующая ее встреча с Трампом должна пройти в Мар-а-Лаго.

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мировая экономика, мексика, китай, сша, клаудия шейнбаум, дональд трамп, атэс