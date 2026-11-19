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Мерц заявил о возможности поэтапной отмены санкций против России

Мерц заявил о возможности поэтапной отмены санкций против России - 19.11.2026, ПРАЙМ

Мерц заявил о возможности поэтапной отмены санкций против России

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает поэтапную отмену антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T21:04+0300

2026-11-19T21:04+0300

2026-11-19T21:07+0300

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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что допускает поэтапную отмену антироссийских санкций в рамках украинского урегулирования. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нелегитимные санкции, введенные против России, противоречат нормам международного права. При этом Москва не раз заявляла, что Россия справится с санкционным давлением. Канцлер ФРГ выразил в четверг мнение, что Украина должна иметь возможность следовать европейским курсом, рассчитывать на помощь в восстановлении, а также получить гарантии безопасности. "В ответ можно предусмотреть поэтапную отмену санкций против России при выполнении определенных условий", - заявил Мерц журналистам на пресс-конференции, посвященной саммиту "Коалиция желающих" в Берлине. По его мнению, все это можно обсудить на переговорах. Президент РФ Владимир Путин заявил журналистам после саммита АТЭС в Шэньчжэне, что Россия по дипканалам предложила европейцам приехать в Москву, чтобы определить их позицию по урегулированию. Глава российского государства отметил, что нужно понять, с чем Европа придет на переговоры. При этом он подчеркнул, что Украина и Европа пока не готовы к компромиссам для урегулирования конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия слышит агрессивные заявления европейцев на свой счет, и это вызывает вопросы, смогут ли они помочь в урегулировании.

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мировая экономика, фрг, германия, москва, фридрих мерц, владимир путин, дмитрий песков, атэс