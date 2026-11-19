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Около пяти миллионов немцев не могли позволить себе полноценное отопление жилья
Около пяти миллионов немцев не могли позволить себе полноценное отопление жилья - 19.11.2026, ПРАЙМ
Около пяти миллионов немцев не могли позволить себе полноценное отопление жилья
Около пяти миллионов жителей Германии в 2025 году не могли позволить себе полноценное отопление жилья, следует из опубликованных данных федерального... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T11:24+0300
2026-11-19T11:24+0300
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БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Около пяти миллионов жителей Германии в 2025 году не могли позволить себе полноценное отопление жилья, следует из опубликованных данных федерального статистического ведомства Германии (Destatis).
"В 2025 году около 4,7 миллиона жителей Германии, по их собственной оценке, не имели финансовой возможности поддерживать комфортную температуру в своих домах и квартирах", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно Destatis, с этой же проблемой в 2025 году столкнулись приблизительно 8,8% населения ЕС. Чаще всего о невозможности полноценно отапливать жилье сообщали жители Греции: на трудности с обогревом домов и квартир жаловались 18,1% населения средиземноморской страны. За Грецией следовали Литва (16,7%) и Болгария (16,1%).
Кроме того, как сообщил Destatis, в Германии в октябре 2026 года расходы на отопление жилья выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Статведомство привело динамику цен по разным типам топлива для обогрева жилья: легкое котельное топливо подорожало на 84,5%, а дрова, древесные пеллеты и другие виды твердого топлива – на 14,5%.
Destatis также отметил, что стоимость природного газа в Германии в период с 2020 по 2025 год увеличилась на 91,2%.
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мировая экономика, германия, греция, литва, destatis, ес
Мировая экономика, ГЕРМАНИЯ, ГРЕЦИЯ, ЛИТВА, Destatis, ЕС
БЕРЛИН, 19 ноя - ПРАЙМ. Около пяти миллионов жителей Германии в 2025 году не могли позволить себе полноценное отопление жилья, следует из опубликованных данных федерального статистического ведомства Германии (Destatis).
"В 2025 году около 4,7 миллиона жителей Германии, по их собственной оценке, не имели финансовой возможности поддерживать комфортную температуру в своих домах и квартирах", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Согласно Destatis, с этой же проблемой в 2025 году столкнулись приблизительно 8,8% населения ЕС. Чаще всего о невозможности полноценно отапливать жилье сообщали жители Греции: на трудности с обогревом домов и квартир жаловались 18,1% населения средиземноморской страны. За Грецией следовали Литва (16,7%) и Болгария (16,1%).
Кроме того, как сообщил Destatis, в Германии в октябре 2026 года расходы на отопление жилья выросли на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Статведомство привело динамику цен по разным типам топлива для обогрева жилья: легкое котельное топливо подорожало на 84,5%, а дрова, древесные пеллеты и другие виды твердого топлива – на 14,5%.
Destatis также отметил, что стоимость природного газа в Германии в период с 2020 по 2025 год увеличилась на 91,2%.