https://1prime.ru/20261119/minpromtorg-875371001.html

Минпромторг предложит ограничить госзакупки иностранных учебных роботов

Минпромторг предложит ограничить госзакупки иностранных учебных роботов - 19.11.2026, ПРАЙМ

Минпромторг предложит ограничить госзакупки иностранных учебных роботов

Минпромторг намерен выступить с инициативой ограничить закупки иностранной учебной робототехники для государственных и муниципальных нужд. Об этом на IV... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T14:07+0300

2026-11-19T14:07+0300

2026-11-19T14:07+0300

бизнес

технологии

россия

антон алиханов

минпромторг

вэб

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875371001.jpg?1795086430

МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Минпромторг намерен выступить с инициативой ограничить закупки иностранной учебной робототехники для государственных и муниципальных нужд. Об этом на IV Национальном съезде учебной промышленности "УЧПРОМ-2026" сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.По его словам, запрет будет введен после изменения нормативной базы и подтверждения готовности российских производителей обеспечить потребности системы образования. Для увеличения доли отечественных учебных роботов в госзакупках министерство подготовило предложения по выделению их в отдельный код ОКПД 2, а также работает над новыми требованиями в постановлении правительства № 719."После принятия таких изменений и убедившись, что наши производители готовы закрыть потребности в учебной робототехнике, выступим с инициативой запрета на приобретение иностранных аналогов в рамках госзакупок", — заявил Алиханов. Он также отметил, что предложения о преимущественной закупке российских средств обучения отражены в новой редакции федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, аналогичные положения планируется закрепить в стандартах основного общего и дошкольного образования.Руководитель группы компаний "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) Александр Тарабрин подчеркнул, что развитие отечественной робототехники требует системного подхода. "Мы формируем образовательную среду, в которой российское оборудование, программное обеспечение и учебные материалы работают как единая система. Это позволит выстроить непрерывную подготовку будущих инженеров — от первых занятий робототехникой до профессионального образования", — сказал он.В свою очередь генеральный директор группы компаний "Прикладная робототехника" Константин Ермишин оценил, что около половины российских производителей учебных робототехнических наборов способны перейти на отечественную компонентную базу. "Это позволяет ставить вопрос о повышении требований к локализации и ограничении закупок иностранных аналогов. Российская промышленность уже обладает необходимыми компетенциями и технологическими решениями", — отметил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, антон алиханов, минпромторг, вэб