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Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе
Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе - 19.11.2026, ПРАЙМ
Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе
Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Крымский мост нет, сообщает Минтранс России. | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T07:52+0300
2026-11-19T07:52+0300
2026-11-19T07:52+0300
россия
бизнес
крым
сергей аксенов
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Крымский мост нет, сообщает Минтранс России.
"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Пострадавших в результате происшествия нет", - сообщили в министерстве.
Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто.
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РОССИЯ, Бизнес, КРЫМ, Сергей Аксенов
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Крымский мост нет, сообщает Минтранс России.
"В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Пострадавших в результате происшествия нет", - сообщили в министерстве.
Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто.