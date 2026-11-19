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Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе

Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе - 19.11.2026, ПРАЙМ

Пострадавших при ночной атаке БПЛА на Крымский мост нет, заявили в Минтрансе

Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Крымский мост нет, сообщает Минтранс России. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T07:52+0300

2026-11-19T07:52+0300

2026-11-19T07:52+0300

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Пострадавших в результате ночной атаки БПЛА на Крымский мост нет, сообщает Минтранс России. "В результате ночной атаки БПЛА временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста. Пострадавших в результате происшествия нет", - сообщили в министерстве. Ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате очередной атаки на крымский мост движение временно перекрыто.

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россия, бизнес, крым, сергей аксенов