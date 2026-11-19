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Минтранс объявит регионы, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике
Минтранс объявит регионы, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике - 19.11.2026, ПРАЙМ
Минтранс объявит регионы, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике
Минтранс в пятницу объявит российские регионы России, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике и развернута полноценная экосистема, заявил... | 19.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-19T15:23+0300
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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минтранс в пятницу объявит российские регионы России, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике и развернута полноценная экосистема, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"На Восточном экономическом форуме Минтранс объявил о запуске отбора для участия в таком эксперименте. Конкурсная комиссия с привлечением ведущих экспертов оценила заявки 18 регионов по 11 критериям… Итоговые результаты будут объявлены завтра", - сказал Никитин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Вице-премьер назвал развитие низковысотной экономики в регионах одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики.
"Знаю, что регионы подошли к задаче максимально предметно. По оценкам Минтранса, сильные заявки представили Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область… Могу сказать с уверенностью: победители будут формировать новые передовые практики для всей страны", - подчеркнул Никитин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.
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технологии, бизнес, россия, москва
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минтранс в пятницу объявит российские регионы России, где будет запущен эксперимент по беспилотной логистике и развернута полноценная экосистема, заявил вице-премьер РФ Андрей Никитин.
"На Восточном экономическом форуме Минтранс объявил о запуске отбора для участия в таком эксперименте. Конкурсная комиссия с привлечением ведущих экспертов оценила заявки 18 регионов по 11 критериям… Итоговые результаты будут объявлены завтра", - сказал Никитин, выступая на пленарной сессии форума "Транспорт России".
Вице-премьер назвал развитие низковысотной экономики в регионах одним из важных ориентиров на следующий год. Целью является создание управляемой модели применения беспилотной аэрологистики.
"Знаю, что регионы подошли к задаче максимально предметно. По оценкам Минтранса, сильные заявки представили Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская область… Могу сказать с уверенностью: победители будут формировать новые передовые практики для всей страны", - подчеркнул Никитин.
Юбилейный XX международный форум и выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 18 по 20 ноября. В рамках форума "Транспорт России" запланировано более 50 мероприятий, в том числе пленарные дискуссии, отраслевые конференции, круглые столы и другие форматы.