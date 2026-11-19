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Минтранс разрабатывает две концепции по развитию морского и водного транспорта

Минтранс разрабатывает две концепции по развитию морского и водного транспорта - 19.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс разрабатывает две концепции по развитию морского и водного транспорта

Специалисты Минтранса России разрабатывают две концепции по развитию морского и внутреннего водного транспорта, сообщил замглавы министерства Александр Пошивай. | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:15+0300

2026-11-19T18:15+0300

2026-11-19T18:15+0300

бизнес

владимир путин

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Специалисты Минтранса России разрабатывают две концепции по развитию морского и внутреннего водного транспорта, сообщил замглавы министерства Александр Пошивай. "Та транспортная стратегия (до 2050 года - ред.) о которой я упомянул, она сейчас, конечно же, в нашей части опирается на два столба: это концепция развития морского транспорта и внутреннего водного транспорта - две разные концепции. Коллеги уже приступили к разработке и мы уже имеем первые результаты. Они достаточно обнадеживающие", - сообщил Пошивай, выступая на полях форума "Транспорт России". Согласно его презентации, уже созданы рабочие группы из представителей федеральных органов исполнительной власти, отраслевых вузов, ассоциаций и представителей бизнес-сообщества. Также, разработаны и утверждены проекты структуры обеих концепций. В июне занимавший тогда должность министра транспорта России Андрей Никитин на встрече с президентом Владимиром Путиным попросил дать поручение о разработке концепции развития водного транспорта в стране, в том числе для определения полномочий в этой сфере между федеральными и региональными уровнями. Глава государства ответил утвердительно на эту просьбу.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, владимир путин