https://1prime.ru/20261119/mintrans-875393022.html

Минтранс рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге РФ

Минтранс рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге РФ - 19.11.2026, ПРАЙМ

Минтранс рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге РФ

Минтранс РФ рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге России, сообщил глава министерства Дмитрий Ядров на полях форума "Транспорт... | 19.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

2026-11-19T18:51+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 19 ноя - ПРАЙМ. Минтранс РФ рассмотрит возможности развития круглогодичного судоходства на юге России, сообщил глава министерства Дмитрий Ядров на полях форума "Транспорт России". "Для того, чтобы повысить привлекательность наших рек, повысить грузопоток, мы должны в будущем думать о том, чтобы река, особенно в южных направлениях, становилась круглогодичной", - приводятся в сообщении министерства слова Ядрова. Министр подчеркнул, что реализация таких инициатив потребует дополнительного финансирования. Он также отметил эффективность действующей программы субсидирования скоростных пассажирских перевозок по рекам, которую, по его мнению, необходимо масштабировать.

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